В Пекине Россия утвердила регулярный олимпийский список мужчин по хоккею

Мужская олимпийская сборная России по хоккею, фаворит на повторение золота в отсутствие НХЛ, снова состоит из игроков КХЛ, в том числе семерых, вернувшихся из команды-чемпиона 2018 года.

Трижды тренировался у олимпийского нападающего Алексей ЗамновРоссия была самым большим бенефициаром выхода из НХЛ в конце декабря.

Он набрал из своей группы игроков из КХЛ, своей внутренней лиги, которая считается второй лучшей лигой в мире после НХЛ.

В 2018 году сборная России полностью состояла из игроков КХЛ, включая многолетних звезд НХЛ. Илья Ковальчук И Павел Дацюк, которые больше не играют.

Свой первый матч она проиграла Словакии в Южной Корее, а затем возглавила таблицу, победив Германию в финале. Кирилл КапризовГол в овертайме. Капризов теперь является участником Матча звезд с «Миннесота Уайлд».

защитники Слава ВойновИ Никита Нестеров И Игорь Яковлев и нападавшие Михаил ГригоренкоИ Сергей АндроновИ Никита Иосиф И Вадим Шебачёв Возвращение в олимпийскую сборную после завоевания золотой медали в 2018 году.

Василий КошкинВратарь номер 1 России в 2018 году в команду не попал. В этом сезоне 38-летний футболист провел 14 из 48 матчей за клуб КХЛ.

Россия присоединяется к Чехии, Швейцарии и Дании в Пекине.

Российские спортсмены будут соревноваться во всех видах спорта под аббревиатурой ОКР Олимпийского комитета России в рамках хорошо задокументированных допинговых санкций и сокрытия.

Олимпийский хоккейный список России-2022 среди мужчин

Цель

Тимур Белялов

Иван Федотов

Александр Самонов

защитники

Александр Никишин

Слава Войнов

Александр Елисин

Артем Минолин

Игорь Яковлев

Никита Нестеров

Сергей Телегин

Дамир Шарипзянов

злоумышленники

Сергей Андронов

Михаил Григоренко

Павел Карнухов

Сергей Плотников

Антон Слышев

Никита Иосиф

Кирилл Марченко

Вадим Шебачёв

Дмитрий Воронков

Андрей Чепсов

Артем Анисимов

Артур Каюмов

Арсений Грицюк

Кирилл Семенов

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