В Пекине Россия утвердила регулярный олимпийский список мужчин по хоккею

Мужская олимпийская сборная России по хоккею, фаворит на повторение золота в отсутствие НХЛ, снова состоит из игроков КХЛ, в том числе семерых, вернувшихся из команды-чемпиона 2018 года.
Трижды тренировался у олимпийского нападающего Алексей ЗамновРоссия была самым большим бенефициаром выхода из НХЛ в конце декабря.
Он набрал из своей группы игроков из КХЛ, своей внутренней лиги, которая считается второй лучшей лигой в мире после НХЛ.
В 2018 году сборная России полностью состояла из игроков КХЛ, включая многолетних звезд НХЛ. Илья Ковальчук И Павел Дацюк, которые больше не играют.
Свой первый матч она проиграла Словакии в Южной Корее, а затем возглавила таблицу, победив Германию в финале. Кирилл КапризовГол в овертайме. Капризов теперь является участником Матча звезд с «Миннесота Уайлд».
защитники Слава ВойновИ Никита Нестеров И Игорь Яковлев и нападавшие Михаил ГригоренкоИ Сергей АндроновИ Никита Иосиф И Вадим Шебачёв Возвращение в олимпийскую сборную после завоевания золотой медали в 2018 году.
Василий КошкинВратарь номер 1 России в 2018 году в команду не попал. В этом сезоне 38-летний футболист провел 14 из 48 матчей за клуб КХЛ.
Россия присоединяется к Чехии, Швейцарии и Дании в Пекине.
Российские спортсмены будут соревноваться во всех видах спорта под аббревиатурой ОКР Олимпийского комитета России в рамках хорошо задокументированных допинговых санкций и сокрытия.
Олимпийский хоккейный список России-2022 среди мужчин
Цель
Тимур Белялов
Иван Федотов
Александр Самонов
защитники
Александр Никишин
Слава Войнов
Александр Елисин
Артем Минолин
Игорь Яковлев
Никита Нестеров
Сергей Телегин
Дамир Шарипзянов
злоумышленники
Сергей Андронов
Михаил Григоренко
Павел Карнухов
Сергей Плотников
Антон Слышев
Никита Иосиф
Кирилл Марченко
Вадим Шебачёв
Дмитрий Воронков
Андрей Чепсов
Артем Анисимов
Артур Каюмов
Арсений Грицюк
Кирилл Семенов
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