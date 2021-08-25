В первом интервью из тюрьмы оптимист Навальный рассказывает о тюремной жизни

Он сказал, что Кремль настолько обеспокоен предстоящими выборами, что организовал в этом году кампанию не только против его группы и других активистов, но и против умеренных оппозиционных политиков, групп гражданского общества и независимых СМИ, таких как «Медуза», «Проект» и «Дождь ТВ».

Г-н Навальный предположил, что, хотя эта кампания может быть тактическим успехом для г-на Путина, она также может стать долгой обязанностью.

«Путин решил свой тактический вопрос: не позволить нам отозвать большинство в Государственной Думе», – сказал Навальный, выступая в нижней палате российского парламента. Таким образом, он высоко оценил потенциал «умного голосования». Но для этого ему пришлось полностью изменить политическую систему, перейдя на принципиально другой уровень, гораздо более жесткий, чем тирании ».

По словам Навального, длительные репрессии сопряжены с риском, поскольку Путин наживает врагов местных и региональных лидеров, «которые были изгнаны вместе с нами из политической системы».

Г-н Навальный предположил, что этот шаг подчеркивает серьезную слабость политической системы Путина. Хотя левые и националисты представлены пропутинскими партиями, ни одна стабильная прокремлевская правоцентристская партия не представляет формирующийся в стране средний класс относительно благополучных городских россиян.

«Оппозиция существует в России не потому, что Алексей Навальный или кто-то другой руководит ею из штаб-квартиры, а потому, что около 30 процентов страны – в основном образованные и городские – не имеют политического представительства», – сказал Навальный.

Навальный сказал, что когда исчезнет то, что он назвал реакционной аномалией правления Путина, Россия вернется к демократическому правлению. Мы специфичны, как и все остальные, но мы Европа. Мы Запад “.

Джулиан Барнс предоставил репортаж из Вашингтона.