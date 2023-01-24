В переговорах с Турцией о членстве в НАТО нужен «тайм-аут»

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибывает на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, Румыния, 30 ноября 2022 года.
Даниэль Михайлеску | Афп | Гетти Изображений
Финляндия призывает к «тайм-ауту» в переговорах с Турцией относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО после Серия событий между Турцией и Швецией Возникла новая напряженность и озлобленность.
«Нужен тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после сложившейся ситуации, поэтому никаких выводов делать пока не следует… Я думаю, будет перерыв для переговоров», — сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью агентству Рейтер, опубликованном во вторник. «Две недели».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Швеции не следует ожидать поддержки его страны при вступлении в НАТО после того, как она допустила ультраправую демонстрацию и сожжение Корана в Стокгольме перед посольством Турции.
«Те, кто допускает такое богохульство перед нашим посольством, больше не могут ожидать, что мы поддержим их членство в НАТО», — сказал Эрдоган.
Сожжение Корана, священной книги ислама, возглавил Расмус Палудан, который возглавляет датскую ультраправую политическую партию «Жесткая линия». Шведские власти заявляют, что протест был законным в соответствии с законами страны о свободе слова, но лидеры Швеции осудили этот акт как «ужасающий».
Протестующие несут зажженные факелы во время демонстрации. Группа людей провела демонстрацию у консульства Швеции в Бейоглу после того, как Расмус Палудан, лидер ультраправой политической партии «Жесткая линия» в Дании и гражданин Швеции, сжег Священный Коран возле посольства Турции в Стокгольме.
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Антиисламская демонстрация вызвала гневную реакцию и осуждение со стороны ряда исламских стран, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт, а также вызвала протест мусульман перед консульством Швеции в Стамбуле.
На витрине шведского консульства в Стамбуле крупными буквами написано: «Мы не разделяем точку зрения идиота, который сжигает книги!!»
Баннер в окне Генерального консульства Швеции гласит: «Мы не разделяем точку зрения этого дурака», потому что сторонники Партии свободного дела (Худа Бар) и Платформы генерации Корана (Платформа Корана Несли) организуют акцию протеста. против сожжения Корана. Перед Генеральным консульством в Стамбуле в воскресенье, 22 января 2023 г., Турция.
Элиф Озтюрк Озгончу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
барьер для НАТО
Финляндия и Швеция с мая 2022 года ясно заявили о своем намерении одновременно вступить в НАТО, окончательно отказавшись от своей давней политики неприсоединения после вторжения России в Украину. Прием нового члена в 73-летнюю коалицию требует единодушного согласия всех 30 существующих членов; Турция является членом, наиболее активно выступающим против нового присоединения.
Причины противодействия Анкары сложныно в основном сосредоточены на поддержке Швецией курдских группировок, которые Турция считает террористическими, и на эмбарго на поставки оружия, введенном Швецией и Финляндией, наряду с другими странами Европейского Союза, в отношении Турции за ее нападения на курдских ополченцев в Сирии.
Финляндия и Швеция подписали трехстороннее соглашение с Турцией о работе по преодолению пунктов несогласия Турции с членством стран Северной Европы в НАТО. Однако последние запланированные встречи были отменены после инцидента с сожжением Корана, а также акции протеста курдских активистов в Швеции несколько дней назад, на которой фигурировало чучело Эрдогана, подвешенное вверх ногами на веревке.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин недавно заявил, что у Швеции есть от восьми до десяти недель, чтобы внести изменения, которых требует Анкара, поскольку турецкий парламент может уйти на каникулы перед решающими президентскими выборами в стране 14 мая. Швеция заявляет, что ей нужно еще шесть месяцев, чтобы внести эти изменения.
Аналитики, опрошенные CNBC, не ожидают серьезных изменений в позиции Турции в преддверии выборов.
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