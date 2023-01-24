В переговорах с Турцией о членстве в НАТО нужен «тайм-аут»

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибывает на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, Румыния, 30 ноября 2022 года.

Финляндия призывает к «тайм-ауту» в переговорах с Турцией относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО после Серия событий между Турцией и Швецией Возникла новая напряженность и озлобленность.

«Нужен тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после сложившейся ситуации, поэтому никаких выводов делать пока не следует… Я думаю, будет перерыв для переговоров», — сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью агентству Рейтер, опубликованном во вторник. «Две недели».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Швеции не следует ожидать поддержки его страны при вступлении в НАТО после того, как она допустила ультраправую демонстрацию и сожжение Корана в Стокгольме перед посольством Турции.

«Те, кто допускает такое богохульство перед нашим посольством, больше не могут ожидать, что мы поддержим их членство в НАТО», — сказал Эрдоган.

Сожжение Корана, священной книги ислама, возглавил Расмус Палудан, который возглавляет датскую ультраправую политическую партию «Жесткая линия». Шведские власти заявляют, что протест был законным в соответствии с законами страны о свободе слова, но лидеры Швеции осудили этот акт как «ужасающий».