В Перу объявлено чрезвычайное положение на 30 дней из-за протестов против ареста президента Перу

Новое правительство Перу объявило чрезвычайное положение в стране на 30 дней, чтобы подавить жестокие демонстрации, которые впоследствии потрясли страну. Президент Педро Кастильо был свергнут и арестован неделю назад..

Мера, объявленная в среду, приостанавливает действие права собираться и свободно передвигаться по стране — и вступает в силу незадолго до рождественских каникул, когда люди обычно много путешествуют, чтобы навестить семью.

«С помощью этой меры мы стремимся гарантировать порядок, продолжение экономической деятельности и защиту миллионов семей», — написал в Twitter министр обороны Перу Луис Отарола после принятия решения на заседании кабинета министров. Он добавил, что правительство еще не решило, вводить ли комендантский час.

«Национальная полиция при поддержке вооруженных сил обеспечит контроль над личным имуществом на всей территории страны и, прежде всего, над стратегической инфраструктурой, а также безопасность и благополучие всех перуанцев», — сказал он.

Далее идет мера Неделя кровавых беспорядков против нового президента Перу Дины Болоарт.с протестующими, призывающими к замене всех законодателей и восстановлению Кастильо, которого выгнали после того, как он попытался Конгресс распускается и правит указом Чтобы избежать ответственности за обвинения в коррупции.

«Во-первых, мы не признаем Дину Полуарт», — сказал Ронал Каррера, 32 года, строитель, который носил каску и приехал из Хунина, что в центральных перуанских Андах, чтобы провести демонстрацию в столице Лиме. «Она лидер переворота, и по сей день нашим президентом является Педро Кастильо. Теперь мы требуем его восстановления в должности».

По меньшей мере семь человек, пятеро из них подростки, погибли в столкновениях с полицией за первую неделю. Все они скончались от огнестрельных ранений на фоне обвинений Amnesty International и национальных правозащитных групп в полицейских репрессиях.

«Перу не может быть переполнено кровью», — сказал Булварт в среду. «У нас уже был такой опыт в 80-х и 90-х, и я думаю, что мы не хотим возвращаться к этой болезненной истории». Она имела в виду кровавый внутренний конфликт страны с боевиками «Сияющего пути», в котором погибло почти 70 000 перуанцев.

Поулварт добавил, что дата всеобщих выборов может быть назначена на декабрь 2023 года. Ранее сделанное в понедельник объявление о переносе даты выборов на два года до апреля 2024 года не помогло подавить протесты, которые парализовали дороги и аэропорты по всей стране на фоне широко распространенного вандализма. грабежи, поджоги полицейских участков, прокуратуры и налоговых инспекций.