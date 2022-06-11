В плей-офф Национальной хоккейной лиги доминируют такие российские вратари, как Шестеркин и Васильевский.

Новое приветствие было представлено во время подтвержденной победы «Рейнджерс» в первой игре над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в среду, когда болельщики в Мэдисон-Сквер-Гарден продемонстрировали свою преданность своему российскому вратарю, а не голкиперу «Русских Лайтнинг».
И они раз за разом кричали: «Егору лучше».
В том матче Игорь Шестеркин из Москвы уже был лучше Андрея Васильевского из Тюмени. Но оба, как правило, выдающиеся вратари, возможно, лучшие в хоккее на данный момент. Они также являются частью внушительной группы хороших молодых российских вратарей, разбросанных по всей НХЛ, и в частности по Восточной конференции.
В лиге 10 вратарей российского происхождения, восемь играют на Востоке, и они, скорее всего, будут играть в пути.
«Россия становится доминирующей фабрикой вратарей в мире, — сказал Кевин Вудли, главный редактор журнала InGoal и вратарь пивной лиги недалеко от Ванкувера, где он живет.
Финальная конференция демонстрирует восхождение российских вратарей с их невероятными движениями, кошачьими рефлексами и магнетической привлекательностью. Шестеркин — фаворит на Кубок Везины как лучший вратарь НХЛ; Васильевский, обладатель награды 2019 года, считается лучшим за последние несколько лет и лучшим в плей-офф (несмотря на игру 1).
«Андре остается лучшим вратарем в мире», — сказал Шестеркин, скромно опровергая аплодисменты после того, как в пятницу «Рейнджерс» обыграли «Лайтнинг» со счетом 3:2 и повели в серии со счетом 2:0.
Но есть нечто большее, чем просто эти два. Перед противостоянием с «Рейнджерс» «Лайтнинг» одолели «Флорида Пантерз» и их защитника Сергея Бобровского, приехавшего из Новокузнецка. Бобровский – крестный отец современного российского вратаря, дважды выигрывавшего Везину, в 2013 и 2017 годах, оба раза в составе «Коламбус Блю Джекетс».
Год назад в финале Восточной конференции Василевский был против жителя острова Семена Варламова из Самары. У островитян есть два Российские вратари — Варламов и Илья Сорокин, родом из Майдореченска. Резервным рейнджером является Александр Георгиев, который родился в Болгарии, но вырос в России и подошел для национальной программы России.
«Было время, когда казалось, что каждый великий вратарь вышел из Квебека», — сказал тренер «Лайтнинг» Джон Купер, добавив, что раньше Финляндия и Швеция были источниками талантливых вратарей. «Настала очередь русских, и вы увидите величие этих двух мужчин».
Но действие сериала происходит в то время, когда Россия стала глобальным изгоем после военного вторжения на Украину 24 февраля. Президент России Владимир Путин, фанат хоккея, считается изгоем в Соединенных Штатах и во многих других частях мира.
Однако любят и Шестеркина, и Васильевского, и на этом не останавливаются. В финале Восточной конференции участвуют и другие замечательные российские звезды, такие как Артемий Банарин, высококвалифицированный вингер «Рейнджерс»; Никита Кучеров, опасный нападающий «Лайтнинг»; и Михаил Сергачев, доверенный защитник «Тампы».
Но в то время как другие виды спорта запретили российским командам и их спортсменам участвовать в международных спортивных мероприятиях, НХЛ этого не сделала, потому что 57 россиян, которые активно участвуют в лиге, играют как отдельные лица и не представляют свою страну или правительство на олимпийском пути или гражданина России. футболист делает. Они представляют «Рейнджерс», «Лайтнинг» и другие команды НХЛ.
Вскоре после вторжения НХЛ объявила, что приостановит отношения с компаниями в России, временно остановит русскоязычные цифровые медиа-платформы и отказалась рассматривать Россию как площадку для будущих соревнований с участием НХЛ, но никогда не рассматривала возможность запрета таких российских игроков, как Алекс Овечкин. , Евгений Малкин, Владимир Тарасенко и все вратари, просто в силу их национальности.
В теннисе Открытый чемпионат Франции разрешил россиянам участвовать, но Уимблдон объявил, что запретит их, потому что конкуренты по теннису играют под своими национальными флагами. Под давлением британского правительства Уимблдон не хотел пропагандистской победы в случае победы России, как Даниил Медведев.
Но если «Рейнджерс» выиграют Кубок Стэнли, на самом деле это не будет пропагандистской победой России», — сказал Тимоти Фрай, эксперт по политике в отношении России из Колумбийского университета и автор книги «Сильный, слабый человек: пределы власти в путинской России».
«Запрет на игровые виды спорта, особенно представляющие Россию, безусловно, оправдан», — сказал он. «Но исключить хоккеистов будет сложно. Труднее всего обосновать отстранение Василевского или Шестеркина».
Фрай регулярно ездит в Россию с 1985 года и принял участие примерно в полудюжине хоккейных матчей как до, так и после распада Советского Союза. Он сказал, что, когда он сейчас смотрит НХЛ, то удивляется, почему российских игроков больше не обсуждают в хоккее после вторжения, в отличие от футбола и тенниса.
Но он понимает, почему игроки не хотят публично говорить о ситуации.
«Российские лица подвергаются большому риску, выражая свое несогласие», — сказал Фрей. «У многих из них также есть семьи в России, и они находятся в опасности, и все это понимают. Высказывание обходится очень дорого. Это реальная вещь».
По словам Фрая, в будущем также могут быть исключены игроки из сборных России, таких как теннисные, олимпийские или национальные хоккейные и футбольные команды Кубка Дэвиса. Он заявил, что неприемлемо даже занимать нейтральную позицию, а тем, кто критикует вторжение, грозит длительный тюремный срок.
Несмотря на конфликтность и неопределенность, россияне играют в НХЛ.
«Должно быть, это очень сложно», — сказал Купер. «Когда у вас есть огромный океан между тем, что происходит, это, вероятно, не имеет большого значения». Он добавил: «В конце концов, дело за мужчинами, которые должны выполнять свою работу. Но это не может быть легко. Вы просто сочувствуете каждому».
327 игроков НХЛ родились в Россия или Советский СоюзПо данным Hockey Reference, только 26 из них были вратарями, начиная с Сергея Мельникова, который дебютировал за «Квебек Нордик» в 1989 году. .Русский — обучение Георгиеву).
Существует множество теорий, почему Россия стала шахтой по добыче драгоценных камней. Как сказал Купер, теперь может быть их очередь. В течение многих лет Квебеком руководили Патрик Рой и Мартин Браудор. Затем наступила эра финских вратарей, таких как Туукка Раск и Пекка Ринне, и, наконец, шведов во главе с Хенриком Лундквистом, еще одним звездным рейнджером.
Успех Бобровского рассматривается как маяк для многих молодых россиян, которые хотят быть похожими на Боба. Существует также версия, что российские инструкторы подражали шведскому образцу — они даже перевели шведское руководство по стрельбе на русский язык.
По словам Вудли, который пишет о вратарях почти 20 лет, одним из ключевых моментов является то, что молодые российские вратари не перетренированы. На ранних стадиях развития целевым детям дается время играть и учиться в основном без строгих и строгих инструкций. По словам Вудли, это дает молодым вратарям лучшее представление об игре и улучшает их понимание того, как на них будет смотреться диск. Позже, будучи подростками, они сосредоточились на техниках движения и позиционирования.
Вудли сказал, что он также слышал о том, что некоторые российские хоккейные академии поощряют вратарей заниматься другими дисциплинами, ориентированными на движение, такими как балет и танцы, чтобы укрепить ноги и лодыжки и улучшить баланс и гибкость.
27-летнего Василевского и 26-летнего Шестеркина похвалили за предсказание. Товарищи Шестеркина по команде восхищаются тем, как ловко он останавливает шайбы, а также собирает их и делает идеальные передачи вперед. У Шестеркина три передачи в плей-офф, что является новым рекордом для «Рейнджерс» по количеству передач в сезоне плей-офф.
«Его хоккейный IQ — один из самых высоких в нашей команде, и я не знаю, говорил ли я это раньше о вратаре моей команды, при всем уважении», — сказал ветеран «Рейнджерс» Райан Стром. Он играет разумно и предсказывает, где будет диск. Его способность играть диск невероятна. Я никогда раньше не играл с вратарем с такой способностью».
Все это видят и болельщики «Рейнджерс», поэтому они считают, что Шестеркин лучше Василевского, и даже лучше всех остальных вратарей, будь то русские, финны, канадцы или шведы. Для многих других это удовольствие наблюдать за ними обоими.
«Удивительно, как сильно все любят Игоря в Нью-Йорке, — сказал Фрай, эксперт по России. «Он очень увлекательный игрок. Конечно, победа решает все».
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