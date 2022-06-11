В плей-офф Национальной хоккейной лиги доминируют такие российские вратари, как Шестеркин и Васильевский.

Новое приветствие было представлено во время подтвержденной победы «Рейнджерс» в первой игре над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в среду, когда болельщики в Мэдисон-Сквер-Гарден продемонстрировали свою преданность своему российскому вратарю, а не голкиперу «Русских Лайтнинг».

И они раз за разом кричали: «Егору лучше».

В том матче Игорь Шестеркин из Москвы уже был лучше Андрея Васильевского из Тюмени. Но оба, как правило, выдающиеся вратари, возможно, лучшие в хоккее на данный момент. Они также являются частью внушительной группы хороших молодых российских вратарей, разбросанных по всей НХЛ, и в частности по Восточной конференции.

В лиге 10 вратарей российского происхождения, восемь играют на Востоке, и они, скорее всего, будут играть в пути.