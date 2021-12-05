В «Побеге» — анимационном рассказе об афганском беженце.

Нью-Йорк (AFP) — Йонасу Боэру Расмуссену было 15 лет, когда мальчик его возраста один приехал в свой небольшой датский городок.

«Он приехал один и останавливался в семье, очень близкой к тому месту, где я живу», — говорит Расмуссен. «Мы встречались на автовокзале каждое утро, когда ходили в среднюю школу, и стали очень хорошими друзьями. До тех пор мне было любопытно, как и почему он добрался до деревни, но он не хотел говорить об этом».

Пройдет много времени, прежде чем друг Расмуссена будет готов рассказать свою историю ему или кому-либо еще. Около 15 лет назад Расмуссен, который тогда выступал по радио, попросил его снять аудиодокументальный фильм о его истории. Он не был готов. Но восемь лет назад, когда Расмуссен работал над программой, объединяющей режиссеров-документалистов и аниматоров, он снова задумался. На этот раз его друг был наконец готов рассказать о побеге его семьи из раздираемого войной Кабула, Афганистан, в 1980-х годах.

«То, что вы видите в фильме, то, что вы слышите в фильме, — это первый раз, когда он поделился этой историей», — говорит Расмуссен. «Ему трудно об этом говорить».

«убегать» Фильм, который открылся в кинотеатрах в пятницу и расширится в ближайшие недели, использует анимацию, чтобы ярко передать историю друга Расмуссена. Анонимно говоря под именем Амин, он рассказывает о пятилетнем путешествии Расмуссена, простирающемся от Афганистана до Советского Союза и Скандинавии. Это документальный фильм, который ярко описывает жизнь Амина и тяжелое положение иммигрантов. И это фильм о том, как делиться секретом — прошлым, о котором Амин не хочет знать (в настоящее время он успешный ученый в любовном романе со своей невестой Джаспером), но чувствует себя обязанным поделиться им с неохотой. Это сертификат.

Сочетая душераздирающую правдивую историю с красочной анимацией, фильм «Бегство» следует современным традициям таких фильмов, как Вальс с Баширом, режиссер израильский режиссер Ари Фольман А также «Башня» о перестрелке в университетском городке в 1966 году., чтобы представить какую-то интимную сюжетную линию, обычно фильтруемую только грубыми средствами массовой информации, такими как традиционная журналистика и документальные фильмы. Это сделало «Беги» одним из самых популярных фильмов года. После премьеры на кинофестивале «Сандэнс», где он получил премию за лучший документальный фильм, «Фли» получил награды Gotham Awards, New York Film Critics Circle и National Board of Review. Это заявка Дании на премию Оскар, где она, вероятно, будет бороться за лучший анимационный полнометражный фильм, лучший документальный фильм и лучший международный фильм.

Изначально Расмуссен приступил к короткой 20-минутной работе. Но то, что неохотно начиналось как небольшой терапевтический проект, переросло в глобальное чувство увлечения.

«Я уверен, что Амин не ожидал, что он поделится этим с таким количеством людей», — сказал Расмуссен, улыбаясь в интервью во время своей недавней поездки в Нью-Йорк. «Я тоже не сделал».

40-летний Расмуссен изучал гибридное кино на ходу с режиссером анимации Кеннетом Ладекаром. Анимация включает сцены его разговора с Амином. Он полон моментов, когда Амин, который часто лежит с закрытыми глазами, замедляется, чтобы набраться смелости и психологически последовать его стопам. Хотя анимация может быть на удивление впечатляющей, для Расмуссена важнее всего то, как она помогает вам слушать, не отвлекаясь, на переживания Амина.

«Мы просмотрели множество историй в новостях и в наших лентах о людях, которые страдают. Вы должны блокировать вещи, потому что, если вы этого не сделаете, вы будете весь день лежать в постели. Но потому что есть Между ними вы можете по-настоящему послушать, что говорят, и вам это понравится. «Еще», — говорит Расмуссен. «Есть что-то в том, чтобы слышать настоящий голос, настоящий человеческий голос с анимацией. Это, вероятно, также связано с тем, что анимация была чем-то, что вы использовали в детстве».

Кроме того, «побег» приобрел большее значение. Когда в 2015 году в Европу пришла волна мигрантов из Сирии и других стран, кризис прокатился по Европе. Дания временами занимала жесткую позицию в отношении беженцев и ужесточала иммиграционную политику. Ранее в этом году он стал первой европейской страной. Лишение статуса беженца для некоторых сирийских беженцевСкажите им, что Сирия достаточно безопасна, чтобы вернуться в нее сейчас.

«Мне захотелось написать рассказ о моем друге», — говорит Расмуссен. «Затем в 2015 году в Дании и Европе разразился кризис беженцев. Я почувствовал необходимость придать беженцам человеческое лицо».

Однако это лицо — Амин — остается всего лишь мультяшным персонажем. Расмуссен говорит, что Амин счастлив сохранить свою личность в секрете, даже если он доволен фильмом и тем, как он нашел отклик у других. Режиссер говорит, что таким образом Амин может продолжать свою жизнь и контролировать свое прошлое.

Но «Побег» имеет широкий резонанс, выходящий за рамки отдельной истории, которую он рассказывает. Для Расмуссена это входит в глубокий и универсальный человеческий опыт, в том числе его предшественников. Семья его бабушки, русские еврейские беженцы, пошла по тому же пути, что и семья Амина.

Они бежали из России через Балтийское море в Данию, где я родился в гостинице. Затем они подали прошение о предоставлении убежища, но получили отказ. Они переехали в Германию. Моя бабушка выросла в Берлине. В школе ей пришлось стоять с желтой звездой на груди, а затем снова пришлось бежать, — говорит Расмуссен. — Такое могло случиться с кем угодно и где угодно по всему миру ».