В последнюю минуту сделка Dell в Черную пятницу: игровой ПК Alienware Aurora RTX 3080 Ti за 2699 долларов

В последние часы Черной пятницы Dell предлагает игровой компьютер Alienware Aurora, оснащенный мощной видеокартой RTX 3080 Ti, за 2699,99 долларов. Вы не можете сопоставить эту цену с любым другим продавцом, который продает игровой ПК, оснащенный RTX 3080 Ti. Предполагается, что эта сделка истекает в конце дня в Черную пятницу, а это означает, что у вас есть только несколько часов, чтобы заработать на этой сделке (и, возможно, продать до этого времени). Было очень трудно найти видеокарты серии RTX 30. Видеокарта RTX 3080 Ti легко продавалась на eBay за 1800 долларов. Вместо этого почему бы не получить полностью оборудованный игровой автомат Alienware с полной гарантией за дополнительные 600 долларов?

Сделка Dell в Черную пятницу: игровой ПК Alienware Aurora R12 RTX 3080 Ti за 2699,99 долларов

RTX 3080 Ti. Оснащен Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 9 5900 12-ядерный игровой компьютер RTX 3080 Ti с 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD я понимаю на Dell Home

Игровой компьютер Alienware Aurora R12 оснащен новейшим 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9 5900, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD-накопителя и видеокартой RTX 3080 Ti. RTX 3080 Ti — самая быстрая потребительская видеокарта на рынке; Технически RTX 3090 на несколько процентов быстрее, но и дороже. Купите RTX 3080 Ti, и вы сможете справиться практически с любой игрой при максимальных настройках 4K. Или вы можете снимать 1440p при 240 Гц. Возможности безграничны.

Сделка Dell в Черную пятницу: игровой ПК Alienware Aurora R12 RTX 3090 за 3199,99 долларов

Alienware Aurora R12 повышает ставки, обновляя видеокарту до RTX 3090. Да, она немного быстрее, чем RTX 3080 Ti, но основная причина, по которой вам нужна эта карта, — это интенсивные приложения, не предназначенные для игр, например, если Вам нужна рабочая станция для просмотра графики или редактирования видео. Для этих целей RTX 3090 выдувает RTX 3080 Ti из воды из-за большого количества оперативной памяти графического процессора (24 ГБ, если быть точным). Процессор также был обновлен до 10-ядерного Intel Core i9.

Сделка Dell в Черную пятницу: игровой ПК Alienware Aurora R12 RTX 3060 Ti за 1399,99 долларов

ПК Alienware Aurora R12 Intel Core i7-11700F RTX 3060 Ti с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ОЗУ SSD я понимаю на Dell Home

Игровой компьютер Alienware Aurora R12 оснащен процессором Intel Core i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD-накопителя и видеокартой RTX 3060 Ti. RTX 3060 Ti намного мощнее стандартной RTX 3060; Фактически, ее можно сравнить с RTX 2080 SUPER, которая была лучшей видеокартой до выхода карт серии RTX 30. Это означает, что эта машина с легкостью справится с играми с разрешением 1440p и VR, и у нее есть возможности поиграть в некоторые 4K игры тоже.

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Все лучшие предложения и распродажи в Черную пятницу