В преддверии выборов Вишванатан Ананд с нетерпением ждет роли профсоюза

Пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд поддержал заявку на переизбрание президента Федерации Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера России. Хотя Ананд и Дворкович не сообщили подробностей о роли Ананда в ФИДЕ в случае переизбрания Дворковича и его команды, поддержка россиянина индийским гроссмейстером будет считаться значимой, поскольку предвыборная кампания начнется в первую неделю мая.

Конгресс ФИДЕ пройдет в Ченнаи в первую неделю августа после того, как Всеиндийская шахматная федерация (AIF) получила права на участие в 44-й шахматной Олимпиаде. Я полон решимости баллотироваться на следующий срок на пост президента Федерации. Это еще не начало кампании, и кампания начнется только в мае. Сейчас я рад, что наша команда будет усилена участием Вишванатана Ананда. «Ананд станет важной частью нашей команды, если мы выиграем», — сказал Дворкович на мероприятии, на котором были официально переданы права на проведение турнира.

Когда Ананда спросили, какую роль он будет играть в ФИДЕ, он сказал, что «общее соглашение» достигнуто, но детали еще прорабатываются.

«На данный момент мы еще не решили, в какой форме это будет происходить, но я знаю, какую большую работу проделал президент Дворкорвич и его команда, и был готов работать вместе с ними. Когда мы найдем конкретную роль, мы сообщим вам об этом. В данный момент это просто общее соглашение. В общем, Дворкович предложил, что мы можем работать вместе как часть его команды в ФИДЕ, и я был бы счастлив сделать это. Я видел хорошую работу и рад внести свой вклад. Ананд сказал: «Мы еще не определились с ролью и т.д.

Дворкович был избран президентом ФИДЕ в 2018 году и, как известно, близок к Кремлю. Он также был председателем местного оргкомитета чемпионата мира по футболу, который четыре года назад принимала Россия.

Бывший президент Кирсан Илюмжинов тоже был русским, но к концу своего двадцатилетнего правления он попал под санкции США за предполагаемые отношения с правительством Башара Асада в Сирии.

Дворкович победил Георгиоса Макропулоса из Греции, в то время вице-президента Федерации.

Недавно Дворкович оказался в сложной ситуации, когда Совет Федерации принял решение отозвать у Москвы права на проведение шахматной олимпиады после российского вторжения в Украину. Российская и белорусская команды также отстранены от соревнований, а игроки из этих двух стран не могут играть под своим национальным флагом.

ФИДЕ также дисквалифицировала одного из самых известных российских шахматистов, гроссмейстера Сергея Карякина, за его провоенные комментарии.

За комментарием Карякина последовало заявление председателя попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрия Пескова. Песков, как сообщает Chess24, заявил российскому информационному агентству ТАСС: «Мы сожалеем об этом. Мы призываем Федерацию пересмотреть это решение и оставаться вне политики, подтвердив тем самым международный статус этой шахматной организации. Естественно, мы с этим не согласны. решение. «

Отвечая на вопрос о недавних решениях ФИФА, Дворкович сказал: «(Наша цель) состоит в том, чтобы защитить интересы игроков, объединить игроков по всему миру и сделать все необходимое для достижения этой цели. Нам пришлось предпринять некоторые шаги, которые для меня лично тоже сложно, но они были в интересах шахматного сообщества и в интересах федерации и игроков. Я буду поддерживать эту позицию, поэтому я с нетерпением жду Олимпиады, так как это будет возможность воссоединить шахматную семью».