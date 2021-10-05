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В преддверии запуска на этой неделе в сеть просочилась информация о Metroid scare

5 октября, 2021
Artem Sokolov
Фото: Nintendo.

Обновлять [Tue 5th Oct, 2021 05:30 BST]: Ну похоже это больше, чем просто снимки Metroid dread Он просочился в сеть перед запуском на этой неделе. Дополнительная информация, предоставленная поставщиком данных Nintendo OatlmealDome:

оригинальная история [Sun 3rd Oct, 2021 08:05 BST]: звук Metroid dread Он последняя жертва «утечки». в соответствии с Социальные медиа и такие сайты, как Сброс настроек, скриншоты игры сейчас проходят онлайн-раунды.

Мы сами просмотрели некоторые части Интернета и также можем это подтвердить. На одной из страниц, содержащих множество клипов, были скриншоты того, что считается «вторым» боссом в игре.

Другими словами, если вас беспокоят спойлеры – вы можете отложить изучение чего-либо, связанного с Metroid Dread, в течение следующих пяти дней, пока вы не получите свою копию.

Игра уже находится в руках обозревателей, и наш обзор Metroid Dread выйдет на следующей неделе перед официальным запуском. Metroid Dread был описан как Завершение оригинальной саги о MetroidИтак, история ожидается очень интересной.

первый 2D Метроид В этом году на Nintendo Switch выйдет игра с новой историей за 19 лет. Metroid Dread является прямым продолжением Metroid Fusion 2002 года и завершается сагой из пяти частей, в которой рассказывается о причудливых и взаимосвязанных судьбах охотницы за головами Самус и Metroid, которая началась с оригинального Metroid для NES. “

Если мы узнаем о каких-либо дальнейших событиях, мы обязательно сообщим вам об этом.

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