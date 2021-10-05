В преддверии запуска на этой неделе в сеть просочилась информация о Metroid scare

Обновлять [Tue 5th Oct, 2021 05:30 BST]: Ну похоже это больше, чем просто снимки Metroid dread Он просочился в сеть перед запуском на этой неделе. Дополнительная информация, предоставленная поставщиком данных Nintendo OatlmealDome:

[Metroid Dread] Игра просочилась в Интернет несколько часов назад. – Кодовое имя выглядит как «cazadora» (с испанского «охотница»).

Я никогда раньше не видел игрового движка.

– Что интересно, похоже, что все параметры игры находятся в файле config.ini размером 86 КБ. pic.twitter.com/YnBNXHMnUb – Овсяная каша (OatmealDome) 5 октября 2021 г.

И как обычно ссылок на скачивание у меня нет. Я буду играть со всеми в день релиза. (Мне все равно нужно выйти из Super Metroid …) Остерегайтесь спойлеров, все! – Овсяная каша (OatmealDome) 5 октября 2021 г.

оригинальная история [Sun 3rd Oct, 2021 08:05 BST]: звук Metroid dread Он последняя жертва «утечки». в соответствии с Социальные медиа и такие сайты, как Сброс настроек, скриншоты игры сейчас проходят онлайн-раунды.

Мы сами просмотрели некоторые части Интернета и также можем это подтвердить. На одной из страниц, содержащих множество клипов, были скриншоты того, что считается «вторым» боссом в игре.

Другими словами, если вас беспокоят спойлеры – вы можете отложить изучение чего-либо, связанного с Metroid Dread, в течение следующих пяти дней, пока вы не получите свою копию.

Игра уже находится в руках обозревателей, и наш обзор Metroid Dread выйдет на следующей неделе перед официальным запуском. Metroid Dread был описан как Завершение оригинальной саги о MetroidИтак, история ожидается очень интересной.

“первый 2D Метроид В этом году на Nintendo Switch выйдет игра с новой историей за 19 лет. Metroid Dread является прямым продолжением Metroid Fusion 2002 года и завершается сагой из пяти частей, в которой рассказывается о причудливых и взаимосвязанных судьбах охотницы за головами Самус и Metroid, которая началась с оригинального Metroid для NES. “

Если мы узнаем о каких-либо дальнейших событиях, мы обязательно сообщим вам об этом.