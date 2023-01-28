В преддверии запуска Galaxy S23 просочились функции Samsung One UI 5.1

Широко сообщалось, что Samsung сделает это. Дебютирует в серии Galaxy S23 с One UI 5.1 на базе Android 13. на борту. За два дня до официального объявления Галактика S23В сеть просочились функции Full One UI 5.1, раскрывающие, что к чему Samsung На стол выходит новая версия One UI.

согласно с Один пользовательский интерфейс 5.1 Изменение Об этом сообщило немецкое издание WinFuture.One UI 5.1 принесет улучшенные стандартные приложения, альбомы для семейного доступа в приложении «Галерея», более легкий доступ к приложению камеры Expert RAW, улучшенные AR Emojis и AR Zone, новые виджеты батареи, совместную работу Samsung Notes, улучшения управления несколькими устройствами и небольшие улучшения на Samsung DeX.

Давайте взглянем на полный список изменений One UI 5.1 ниже.

Особенности One UI 5.1: Полный журнал изменений

камера

Изменить цветовой тон селфи стало еще проще : вы можете легко изменить цветовой тон ваших селфи с помощью кнопки «Эффекты» сбоку экрана.

: вы можете легко изменить цветовой тон ваших селфи с помощью кнопки «Эффекты» сбоку экрана. Быстрый доступ к экспертным RAW : Expert RAW позволяет делать фотографии высокого качества без какой-либо обработки или сжатия, что идеально подходит для тех, кто хочет отредактировать свои фотографии позже. Экспертный RAW теперь легче получить доступ из меню «Дополнительно».

Галерея

Общий семейный альбом : С общим семейным альбомом делиться фотографиями с семьей стало проще, чем когда-либо. Галерея рекомендует добавлять фотографии в ваш общий семейный альбом, распознавая лица членов вашей семьи. Вы также получаете 5 ГБ дискового пространства на каждого члена семьи (до 6 человек).

: С общим семейным альбомом делиться фотографиями с семьей стало проще, чем когда-либо. Галерея рекомендует добавлять фотографии в ваш общий семейный альбом, распознавая лица членов вашей семьи. Вы также получаете 5 ГБ дискового пространства на каждого члена семьи (до 6 человек). улучшенная управляемость Обработка автоматически удаляет тени и отражения, чтобы ваши фотографии выглядели великолепно. Вы также можете воссоздать GIF-файлы для лучшего разрешения и четкости.

Обработка автоматически удаляет тени и отражения, чтобы ваши фотографии выглядели великолепно. Вы также можете воссоздать GIF-файлы для лучшего разрешения и четкости. Удобный информационный дисплей : если вы проведете пальцем вверх при просмотре фотографии или видео в своей галерее, вы сможете сразу увидеть, когда и где была сделана фотография, устройство, где она была сохранена и многое другое.

: если вы проведете пальцем вверх при просмотре фотографии или видео в своей галерее, вы сможете сразу увидеть, когда и где была сделана фотография, устройство, где она была сохранена и многое другое. Поиск стал мощнее : теперь вы можете искать более одного человека или предмет одновременно. Вы даже можете искать людей, не отмечая их имени, просто нажав на их лицо.

: теперь вы можете искать более одного человека или предмет одновременно. Вы даже можете искать людей, не отмечая их имени, просто нажав на их лицо. Выберите место для сохранения скриншотов : теперь вы можете сохранять скриншоты и записи экрана в выбранной вами папке, настроив ее в расширенных функциях.

AR Zone и AR Emoji

Используйте 3 эмодзи в AR Emoji Camera : Делайте забавные фото и видео с друзьями (до 3 человек) в режиме маски. Вы можете заменить лица своих друзей другими персонажами, нажав на смайлик.

: Делайте забавные фото и видео с друзьями (до 3 человек) в режиме маски. Вы можете заменить лица своих друзей другими персонажами, нажав на смайлик. Улучшения макета и редактирования в AR Doodles : Кисти теперь доступны на главном экране AR Doodle для более быстрого доступа. Вы также можете изменять размер и перемещать свои рисунки после их создания, а новый инструмент ластика позволяет стирать только часть ваших рисунков, не стирая их полностью.

виджеты

Новый виджет батареи : с Новый виджет батареи, вы можете проверить уровень заряда батареи с ваших устройств Galaxy. Прямо с главного экрана вы можете увидеть, сколько осталось заряда батареи вашего смартфона, Galaxy Buds, Galaxy Watch и других поддерживаемых устройств.

: с Новый виджет батареи, вы можете проверить уровень заряда батареи с ваших устройств Galaxy. Прямо с главного экрана вы можете увидеть, сколько осталось заряда батареи вашего смартфона, Galaxy Buds, Galaxy Watch и других поддерживаемых устройств. Интуитивно понятный виджет погоды : Новый стиль иллюстраций и сводка текущих погодных условий позволяют легко просматривать информацию о погоде, будь то солнечно, облачно, дождь или снег.

ситуации и сценарии

Различные фоны в зависимости от ситуации : установка разных обоев на экране блокировки и домашнем экране в зависимости от ваших текущих действий. Выберите рабочие обои, спортивные обои и многое другое, установив различные режимы.

: установка разных обоев на экране блокировки и домашнем экране в зависимости от ваших текущих действий. Выберите рабочие обои, спортивные обои и многое другое, установив различные режимы. Дополнительные условия и процедуры для сценариев : автоматически запускать сценарии, когда включен режим полета или мобильная точка доступа. С помощью расшифровок теперь можно открывать некоторые приложения, регулировать баланс громкости левого и правого каналов и многое другое. Новые действия теперь позволяют управлять быстрым обменом, чувствительностью к касанию, а также изменять мелодию звонка и стиль шрифта.

Связь

Совместная работа в Samsung Notes : создание общей заметки, которую могут редактировать сразу несколько человек. Напишите отчет с коллегами, сделайте заметки для учебной группы или нарисуйте картинку с другом. Возможности безграничны.

: создание общей заметки, которую могут редактировать сразу несколько человек. Напишите отчет с коллегами, сделайте заметки для учебной группы или нарисуйте картинку с другом. Возможности безграничны. Приглашать в общие приложения стало проще : теперь вы можете легко приглашать людей в общие альбомы, заметки и календари с помощью ссылки, которой можно поделиться в таких приложениях, как обмен сообщениями, электронная почта и социальные сети.

: теперь вы можете легко приглашать людей в общие альбомы, заметки и календари с помощью ссылки, которой можно поделиться в таких приложениях, как обмен сообщениями, электронная почта и социальные сети. Несколько расширенных элементов управления между Galaxy Book и смартфоном : теперь вы можете использовать мышь, клавиатуру или трекпад вашего Galaxy Book не только с планшетом Galaxy, но и со смартфоном Galaxy. Вы можете легко копировать и вставлять текст и перетаскивать изображения с одного устройства на другое, как если бы это было одно и то же устройство. (1)

: теперь вы можете использовать мышь, клавиатуру или трекпад вашего Galaxy Book не только с планшетом Galaxy, но и со смартфоном Galaxy. Вы можете легко копировать и вставлять текст и перетаскивать изображения с одного устройства на другое, как если бы это было одно и то же устройство. (1) Медиа-выход для динамиков WiFi : если вы хотите продолжить слушать музыку на динамиках Wi-Fi через Spotify Connect и встроенный Chromecast, просто откройте «Вывод мультимедиа» на панели быстрого доступа, а не в приложениях «Музыка». (2)

: если вы хотите продолжить слушать музыку на динамиках Wi-Fi через Spotify Connect и встроенный Chromecast, просто откройте «Вывод мультимедиа» на панели быстрого доступа, а не в приложениях «Музыка». (2) Продолжить просмотр на вашем компьютере : если вы просматриваете Интернет на своем смартфоне с помощью Samsung Internet, а затем продолжаете просматривать на своем компьютере, вы можете найти веб-сайты, открытые на вашем смартфоне, и продолжить их просмотр с помощью браузера компьютера. (3)

Samsung DeX

Улучшенная многозадачность в DeX : в режиме разделенного экрана теперь вы можете перетаскивать разделитель в середине экрана, чтобы изменить размер обоих окон. Вы также можете расположить окно так, чтобы оно занимало четверть экрана.

настройки

Предложения по настройкам : предложения теперь отображаются в верхней части экрана «Настройки», сообщая вам, какие полезные функции попробовать или какие настройки требуют вашего внимания, чтобы вы могли включить или попробовать их прямо сейчас.

Самсунг Интернет

Расширенный поиск : теперь вы можете искать по имени папки в закладках или по названию группы на вкладках. Усовершенствованная логика поиска позволяет найти то, что вы ищете, даже если что-то написано с ошибкой.

Мастер установки

Более быстрая и простая начальная настройка вашего нового устройства Galaxy : если вы переходите на новый Galaxy с Galaxy или другого устройства Android, просто отсканируйте QR-код на своем старом устройстве, чтобы автоматически перенести свои сети Wi-Fi, учетную запись Samsung и учетную запись Google на новое устройство для переноса без ввода. что-либо. (4)

Атмосфера

Подробная информация о погоде с первого взгляда : Полезная информация о погоде теперь отображается на главном экране приложения Погода. Вы можете просматривать предупреждения о суровой погоде, ежедневные отчеты о погоде, почасовые осадки и графики цветовой температуры.

звонки

Текстовый вызов Биксби : Использование Bixby Text Call для автоматического ответа на звонки И узнать цель звонка. Вы увидите, что звонящий говорит в текстовом разговоре, и вы можете нажать или ввести ответы, чтобы они были прочитаны звонящему вслух. Текстовые вызовы Bixby доступны только на английском и корейском языках.

Сноски:

(1) Мультиконтроллер доступен только на некоторых телефонах Galaxy, планшетах Galaxy Tab и Galaxy Book. Работает на планшетах с One UI 4.1 или новее, телефонах с One UI 5.1 или новее, а также на устройствах серии Galaxy Book, выпущенных в 2021 году или новее, с Samsung версии 1.5 (Intel) или Samsung Settings версии 3.3 (ARM). Доступность функций зависит от модели устройства.

(2) Динамик Wi-Fi должен быть предварительно настроен для подключения динамика Wi-Fi. Встроенный Chromecast является товарным знаком Google LLC.

(3) Для этой функции требуется ПК с Windows 20H1 или более поздней версии, Phone Connection и Windows Connection должны быть обновлены до последней версии.

(4) Музеи серии Galaxy S23 и выше с технологией BLE[4)متاحفقطلسلسلةGalaxyS23ومافوقمعتقنيةBLE

Через несколько недель после запуска Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra Samsung может представить One UI 5.1 для большинства смартфонов Android 13 с One UI 5.0.