В преддверии Олимпиады-2022 в Пекине в Китае впервые покажут российский фильм о зимних видах спорта

Рекламный материал Ice 2 Фото: Maoyan

Российский фильм о зимних видах спорта должен выйти в кинотеатрах на материковой части Китая в пятницу в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Лед 2 ( русский : Лёд 2 ) — российский спортивный романтический музыкальный фильм 2020 года режиссера Жоры Крыжовникова и продолжение популярного фильма « Лед» (2018), ознаменовавшего главный день открытия года на российском кинорынке. По данным китайской билетной платформы Maoyan, Ice 2 также преуспел на своей территории, заработав 19,59 миллиона долларов.

Фильм рассказывает историю фигуристки Нади Лапчиной и хоккеиста Саши Горина. Они женятся, но Надя умерла после рождения ребенка. Вот и Саша берет на себя ответственность отца-одиночки и кропотливо воспитывает дочь…

Многие китайские кинозрители, которые видели фильм перед показом, высоко оценили игру в фильме, особенно детскую.

«Очень полезно посмотреть такой фильм в преддверии предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — прокомментировал китайский пользователь сети на веб-сайте Маояня.

Другой пользователь сети прокомментировал: «Очень редко можно увидеть русский фильм в кинотеатрах. Я почувствовал любовь и тяжелую работу нации из фильма. Я был тронут до слез отцом и дочерью в этой истории».

В ролях Аглая Тарасова, Александр Петров и Мария Аронова из первого фильма, к ним присоединяются Надежда Михалкова и Юлия Хлинина.

По данным китайской билетной платформы Maoyan, фильм собрал 73 000 юаней (11 468 долларов США) в материковом Китае благодаря сочетанию предварительных продаж и предварительных показов.

Фильм столкнется с жесткой конкуренцией со стороны американского научно-фантастического триллера «Матрица: воскрешения», премьера которого также состоится в пятницу.

Китайский фильм «Танец снега» с Хань Чжэнву Цзин в главной роли, который должен был быть показан в пятницу, еще не запланирован, как было объявлено в среду на аккаунте фильма Sina Weibo.