В предложения на раннюю черную пятницу входит годовая подписка на PS Plus за 40 долларов.

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Незадолго до Черной пятницы появилось несколько хороших игровых предложений. 12-месячная подписка на PlayStation Plus В данный момент 40 долларов на амазонке. Обычно он стоит 60 долларов и представляет собой цифровой код, поэтому вам не нужно ждать доставки. Если вы уже являетесь участником PS Plus, все равно стоит проверить это предложение, так как вы можете складывать дополнительные подписки.

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Вам понадобится членство PS Plus, чтобы играть в большинство многопользовательских игр на PlayStation 4 и PlayStation 5. Есть исключения для некоторых бесплатных игр, в том числе Это электронная игра. Кроме того, участники часто получают скидки на цифровые покупки в PlayStation Store, а также на облачное хранилище и резервные копии файлов сохранения игры.

Одна из основных добавленных ценностей PS Plus заключается в том, что игроки ежемесячно получают таинственную сумку с несколькими играми на PS4 и PS5. Есть еще три игры для PS VR. Этот месяц К 5-летию гарнитуры. Вы сохраните доступ к заявленным играм для PS Plus, пока действуете по подписке.

Владельцы PS5 могут извлечь выгоду из Коллекция PS Plus очень. Это подборка собственных и сторонних игр для PS4, некоторые из Исправлено для повышения производительности на PS5. В модельный ряд входят Бог войныА также Охотник на монстров: МирА также Последняя фантазия XVА также Uncharted 4: Конец ВораА также Вопросы и грохотА также Дни прошлиА также Battlefield 1А также Бэтмен: Рыцарь АркхемаА также Последний охранникА также Последний из нас обновленА также Человек 5 А также Обитель зла 7. Применяется то же правило: если срок вашей подписки PS Plus истек, вы не сможете играть в игры, заявленные через группу.

Конечно, поскольку это самый большой сезон покупок в году, на игры также действуют скидки, и многие из лучших предложений относятся к физическим версиям. Вы можете сэкономить на эксклюзивных предложениях PlayStation Console, таких как Deathloop (25 долларов США В GameStop, если вы нажмете New и 30 долларов США На Amazon обычно 60 долларов) выпускной разрез из Призрак Цусимы На PS5 (от 70 до 50 долларов США), души демонов (Также снижено на 30 долларов до 40 долларовИ в одной из самых больших скидок, назад который снизился с 70 до 30 долларов США.

Есть хорошие предложения и по многоплатформенным играм, таким как удивительно крутой Eidos-Montreal. Стражи Галактики Marvel, что составляет половину 30 долларов США на всех платформах. Hitman 3 А также Обитель зла: деревня И то, и другое меньше половины стоимости минуты в 20 долларов. Аид, которая широко считается одной из лучших игр 2020 года, также 20 долларов на всех платформах.

Far Cry 6 Это третья остановка в 40 долларовИ вы можете сэкономить ФИФА 22 Кроме того. Последнее издание популярной футбольной серии EA стоит 40 долларов. PS5 А также Xbox X / S (Это числовой код для последних консолей) и 28 долларов PS4 А также Xbox One.

Цифровые версии PS5 и Xbox Series X не имеют дисководов, поэтому скидки на физические игры не будут иметь большого значения для владельцев этих консолей. Тем не менее, стоит заглянуть в цифровые магазины PlayStation и Xbox, чтобы узнать о скидках в Черную пятницу.

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Все продукты, рекомендованные Engadget, отбираются нашей редакционной группой независимо от материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.