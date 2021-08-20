В предупреждении FAA говорится, что Байден может отправиться в Делавэр

Федеральное управление гражданской авиации ограничило воздушное пространство над Уилмингтоном, штат Делавэр, из-за чего Байден может отправиться домой в эти выходные на фоне хаотичной ситуации в Афганистане.

Временные ограничения на полеты для «VIP-передвижения» вступают в силу в пятницу вечером и продлятся до 1:30 утра понедельника. Согласно предупреждению FAA выпущен в четверг.

Возможная поездка после президента Джо Байдена Я столкнулся с очень бурной реакцией За то, что он был в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд в прошлые выходные, когда талибы быстро пронеслись по Афганистану и в воскресенье захватили столицу Кабул.

В конце концов президент сократил свою поездку и вернулся в Белый дом, чтобы обратиться к народу в понедельник, признав, что «это произошло быстрее, чем мы ожидали».

Затем он вернулся в Кэмп-Дэвид, а затем вернулся в Белый дом во вторник вечером.

Близкий союзник Байдена по внешней политике сказал ранее The Washington Post сообщает, что команда президента не позволила бы ему покинуть округ Колумбия, если бы они знали о надвигающемся кризисе, в том числе о продолжающейся давке. эвакуировать американских граждан и афганских союзников за пределами Кабула.

Джо Байден может вернуться в Делавэр в эти выходные. AP

Ожидалось, что Байден будет отсутствовать в Белом доме всю неделю, сначала в Кэмп-Дэвиде, а затем в Уилмингтоне, прежде чем его планы поездок изменились.

В более раннем уведомлении СКР указывалось, что Байден отправится в Уилмингтон в четверг, но президент остался в Вашингтоне.

Белый дом не ответил на запрос The Post о возможных планах поездки Байдена на выходные.