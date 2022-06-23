В пресс-группе заявили, что фотографа российских силовиков «расстреляли» на Украине

Украинский фотограф Максим Левин держит кошку возле линии разграничения с пророссийскими сепаратистами в Луганской области, Украина, 6 января 2022 года. Фото сделано 6 января 2022 года. REUTERS/Станислав Козлюк

ПАРИЖ (Рейтер) — Российские силы казнили украинского фотографа Максима Левина и его друга Алексея Чернышова 13 марта к северу от Киева, говорится в 16-страничном отчете организации «Репортеры без границ» в среду.

«Доказательства против российских сил неопровержимы», — говорится в предисловии к отчету на своем веб-сайте.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить выводы отчета. Минобороны России не сразу ответило на запрос о комментарии.

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Родившийся в 1981 году, Левин был режиссером-документалистом и время от времени участвовал в репортажах Reuters о стране с 2013 года. Он пропал без вести 13 марта, в день, когда, по данным «Репортеров без границ», он был казнен. Читать далее

«Его смерть — ужасная потеря для мира журналистики. В это трудное время мы думаем о его семье», — сказал о Левине в апреле Джон Пуллман, глобальный управляющий редактор Reuters по визуальным материалам.

«Репортеры без границ» заявили, что изучили улики на месте происшествия, в том числе пули и сгоревшую машину Левина, а также фотографии тел Левина и Чернышова, сделанные при их обнаружении 1 апреля.

В отчете говорится, что местонахождение тела Чернышова и другие доказательства указывают на то, что он мог быть сожжен заживо и что Левин, вероятно, был убит одной или двумя пулями с близкого расстояния. Она сказала, что на фотографии его тела видны три следа от пуль.

«Репортеры без границ» собирали доказательства с 24 мая по 3 июня.

Украинская прокуратура заявила, что Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия военнослужащими российских вооруженных сил. Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить эту информацию.

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Монтаж Ховарда Голлера

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