В присутствии Хабиба звезда российского ММА Исмаилов проигрывает матч Миневу в триллере AMC

Магомед Исмаилов встретился в субботу против Владимира Минева во всероссийском поединке ММА, организованном АМС в Красной Поляне. Только бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который поддерживал бойца-ветерана Исмаилова, посетил долгожданный матч. Это была первая профессиональная встреча Исмаилова и Минеева после того, как их последняя встреча в Москве три года назад закончилась ничьей.

Исмаилов против Минева

Что касается вчерашнего матча, то матч закончился в пользу Минева, который завершил матч шквалом ударов и завершил матч за 20 секунд до конца третьего раунда. Когда матч начался, именно Исмаилов смотрел на вершину, поскольку он доминировал на ранних стадиях боя. Оба бойца провели большую часть своего первого раунда на земле, поскольку все закончилось безвыходно. Но во втором раунде Исмаилов и Минев обменялись ударами и пинками.

Когда бойцы вышли в третий раунд, Минев выглядел в плачевном состоянии, его лицо было покрыто сильными синяками. Тем не менее, Минев вернулся сильным, когда он помешал Исмаилову сойти с дистанции, и занял первое место, нанеся несколько ударов 35-летнему игроку. В конце концов Минев затолкал Исмаилова в восьмиугольную клетку, нанося ему шквал ударов руками и ногами. В конце концов, Минев был объявлен победителем, поскольку Исмаилов лежал на земле.

После матча Исмаилов отстоял поражение, заявив, что потерял сознание из-за нехватки кислорода. Исмаилов сказал, что раньше с ним такого не случалось, но он почему-то не мог дышать во время боя с Миневым. Исмаилов добавил, что не уважает Минева как человека, но сказал, что он «великий спортсмен». Зато Минев извинился перед семьей Исмаиловых и поблагодарил борца за то, что поединок превратился в грандиозное зрелище.

Фото: Хабиб Нурмагомедов / FightNights / Insta