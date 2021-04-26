The New York Times сообщила в интервью министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу, что покойный лидер Стражей исламской революции Касим Солаймани пытался сорвать ядерные переговоры с мировыми державами.
«Военные правила в Исламской Республике. Я принес в жертву военную дипломатию, а не дипломатию на местах», – сказал Шариф. Говорят Я слышал это на трехчасовой аудиозаписи.
Зариф держит «весь свой вес» в саботаже ядерной сделки с Соединенными Штатами и мировыми державами и обвиняет Солимани в сотрудничестве с Россией, чтобы позволить российским военным самолетам пролетать над Ираном для сирийских бомбардировок и позволить Ирану использовать Иран для размещения войск. и техника для размещения войск в Сирии.
Министр иностранных дел сказал, что его часто оставляют в неведении относительно политики, и что именно КСИР и высший лидер аятолла Хаменеи продиктовали позицию Ирана по ядерным переговорам.
По словам Джарифа, Хомейни «решительно осудил» его, когда он сказал, что Иран готов координировать операции с США, чтобы вернуться к ядерной сделке 2015 года.
Однако он признал, что их количества было недостаточно, чтобы победить правительство Соломона в Ираке и Соединенных Штатах.
Зариф сказал, что убийство США Солимани в Ираке в прошлом году стало серьезным ударом для Ирана, сравнив его с уничтожением сразу целого города.
Публикация комментариев Мохаммеда Джавада Шарифа вызвала бурю в Иране, где официальные лица тщательно помнили свои слова в жесткой политической обстановке, в которой присутствует мощная военизированная революционная гвардия, в конечном итоге контролируемая верховным лидером страны. Зариф также был выдвинут в качестве возможного кандидата на президентских выборах в Иране 18 июня.
За пределами Ирана комментарии Зарифа могут повлиять на переговоры в Вене, когда и Тегеран, и США найдут способ согласиться на ядерную сделку 2015 года Ирана с мировыми державами. Переговоры уже направлены на саботаж иранской атомной станции в Натанзе, поскольку Тегеран начал обогащать небольшое количество урана до 60% чистоты, приближая страну к уровню качества оружия.