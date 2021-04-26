В просочившейся записи иранец Зариф Солимани говорит, что Россия пыталась саботировать ядерную сделку – Иран

The New York Times сообщила в интервью министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу, что покойный лидер Стражей исламской революции Касим Солаймани пытался сорвать ядерные переговоры с мировыми державами.

«Военные правила в Исламской Республике. Я принес в жертву военную дипломатию, а не дипломатию на местах», – сказал Шариф. Говорят Я слышал это на трехчасовой аудиозаписи.

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Зариф держит «весь свой вес» в саботаже ядерной сделки с Соединенными Штатами и мировыми державами и обвиняет Солимани в сотрудничестве с Россией, чтобы позволить российским военным самолетам пролетать над Ираном для сирийских бомбардировок и позволить Ирану использовать Иран для размещения войск. и техника для размещения войск в Сирии.

Министр иностранных дел сказал, что его часто оставляют в неведении относительно политики, и что именно КСИР и высший лидер аятолла Хаменеи продиктовали позицию Ирана по ядерным переговорам.

Мохаммад Джавад Шариф, министр иностранных дел Ирана, февраль 2021 года. Вахид Салеми, А.

По словам Джарифа, Хомейни «решительно осудил» его, когда он сказал, что Иран готов координировать операции с США, чтобы вернуться к ядерной сделке 2015 года.

Однако он признал, что их количества было недостаточно, чтобы победить правительство Соломона в Ираке и Соединенных Штатах.

Зариф сказал, что убийство США Солимани в Ираке в прошлом году стало серьезным ударом для Ирана, сравнив его с уничтожением сразу целого города.

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Публикация комментариев Мохаммеда Джавада Шарифа вызвала бурю в Иране, где официальные лица тщательно помнили свои слова в жесткой политической обстановке, в которой присутствует мощная военизированная революционная гвардия, в конечном итоге контролируемая верховным лидером страны. Зариф также был выдвинут в качестве возможного кандидата на президентских выборах в Иране 18 июня.

За пределами Ирана комментарии Зарифа могут повлиять на переговоры в Вене, когда и Тегеран, и США найдут способ согласиться на ядерную сделку 2015 года Ирана с мировыми державами. Переговоры уже направлены на саботаж иранской атомной станции в Натанзе, поскольку Тегеран начал обогащать небольшое количество урана до 60% чистоты, приближая страну к уровню качества оружия.