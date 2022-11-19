В противном случае США не будут удерживать климатические платежи бедным странам.

Для Соединенных Штатов саммит по климату в этом году Известен как COP27Это было грубое пробуждение. Президент Байден и его посланник по климату Джон Керри прибыли в Египет, чтобы продвигать знаковый новый закон, который инвестирует 370 миллиардов долларов в чистую энергию и поможет Америке значительно сократить выбросы. Г-н Байден сказал собравшимся министрам и дипломатам, что Соединенные Штаты Он хотел править миром При переходе от ископаемого топлива к будущему, в котором глобальное потепление будет ограничено относительно безопасным уровнем.

Но однажды здесь американцы Они оказываются в обороне Разочарованные и разгневанные лидеры развивающихся стран также настаивали на том, что Соединенные Штаты должны сделать больше, чтобы помочь тем, кто находится за пределами их границ.

«Наше отношение к Соединенным Штатам всегда было таким: хорошо, что в Белом доме находится Байден, а не Трамп, и хорошо, что у них есть закон о внутренних действиях», — сказал Салим-уль-Хак, директор Международной Центр изменения климата и развития. в Бангладеш, который консультирует некоторые из беднейших стран мира во время переговоров ООН по климату. «Но у них нет хороших новостей, когда речь идет об их международных финансовых обязательствах».

Двухнедельный саммит, который должен был завершиться в пятницу, перешел в дополнительное время в субботу, когда участники переговоров из почти 200 стран столкнулись по нескольким острым вопросам. Переговоры проходят во время многочисленных кризисов. Российское вторжение в Украину нарушило мировые рынки продовольствия и энергоносителей, подстегнуло инфляцию и побудило некоторые страны сжигать больше угля и других альтернатив российскому газу, что угрожает подорвать климатические цели.

В то же время повышение глобальной температуры усилило смертоносные наводнения в таких местах, как Пакистан и Нигерия, а также рекордно высокие температуры в Европе и Азии. На Африканском Роге третий год сильной засухи поставил миллионы людей на грань голодной смерти.

Один Зона интереса в разговорах заключается в том, будут ли страны стремиться предотвратить повышение глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем, цель, которую страны подчеркнули на переговорах по климату в прошлом году в Глазго. Ученые говорят, что после этого порога резко возрастает риск климатических катастроф.

Планета уже прогрелась в среднем на 1,1°C, и ученые заявили, что странам необходимо сокращать выбросы углерода быстрее и значительнее, чтобы не допустить повышения температуры до 1,5°C. ученый В настоящее время на пути потеплеть с 2,1 до 2,9 градусов по Цельсию к концу этого века.