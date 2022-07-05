В путинской России аресты происходят быстро и повсеместно

Здание ФСБ в Москве, 29 августа 2018 г. (Сергей Пономарев/The New York Times)

Они пришли за Дмитрием Голкаром, больным физиком в отделении интенсивной терапии. Звезда хоккея Иван Федотов уходил с тренировки со съемочной группой, когда его искали. Они пришли за Владимиром Мавом, ректором государственного университета, на той неделе, когда его переизбрали в правление «Газпрома».

Сообщение, которое посылают эти громкие задержания: почти каждый в России Владимира Путина теперь безнаказан.

Волнения, произошедшие в стране в последние дни, показали, что Кремль намерен еще больше затянуть петлю вокруг российского общества. Похоже, это результат заявления Путина о том, что Россия должна очиститься от прозападных «подонков и предателей» в первые недели войны на Украине.

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«Каждый день кажется последним», — сказал 71-летний Леонид Козман, комментатор, который регулярно высказывается против Путина и войны, в телефонном интервью из Москвы, признав, что он также опасается ареста.

Ни один из объектов последних репрессий не является откровенным критиком Кремля; Несколько ярых противников Путина, решивших остаться в России после вторжения на Украину, например, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, уже сидели в тюрьме. Но каждая из последних целей репрессий представляет собой обращенную вовне Россию, которую Путин описывает как экзистенциальную угрозу. Каналы, в которых их задерживали, были созданы для создания волн.

Голкар, физик, на прошлой неделе попал в больницу в сибирском городе Новосибирске для лечения рака на поздней стадии, из-за которого он не мог есть. На следующий день прибыли агенты Федеральной службы безопасности, или ФСП, преемника КГБ, обвинили его в государственной измене и доставили в московскую тюрьму. В выходные он умер в заключении.

«ФСБ убила моего отца», — написал его 21-летний сын Максим в социальных сетях во всех столицах вместе с изображением трехстрочной телеграммы, отправленной властями, чтобы уведомить семью о смерти. «Они даже не дали нашей семье попрощаться».

История продолжается

Максим Колкарь, который пошел по стопам своего отца в качестве физика в Новосибирске, сказал, что Дмитрий Колкарь был известен тем, что вербовал студентов для работы в своей лаборатории и помог отговорить некоторых подающих надежды российских ученых от поиска работы за границей.

Теперь, сказал он в телефонном интервью, семья должна вернуть тело Колкара из Москвы за свой счет.

Непонятно, почему ФСБ нацелилась на 54-летнего Дмитрия Голкара, специалиста по квантовой оптике. Государственные СМИ сообщили, что он был заключен в тюрьму по обвинению в передаче секретов за границу. Но критики Кремля говорят, что это часть более широкой кампании ФСБ по подавлению свободы мысли в академическом мире. Еще один новосибирский физик Анатолий Маслов, арестованный на прошлой неделе по подозрению в государственной измене, остается под стражей.

Аресты происходят одновременно с арестом Мау, ведущего российского экономиста, который возглавляет Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, обширный государственный университет, по обвинению в мошенничестве.

62-летний Мао не является откровенным критиком Кремля. Он присоединился к более чем 300 высокопоставленным ученым, подписавшим мартовское открытое письмо, в котором назвал российскую агрессию против Украины «необходимым завершением». На прошлой неделе он был переизбран в совет директоров российского энергетического гиганта «Газпром». Но у него также была репутация того, кого исследователи российской политики называют «формальным либералом», человека, работающего в путинской организации и пытающегося продвигать ее в более открытом и прозападном направлении.

Его связей с Кремлем недостаточно, чтобы спасти Мао от дела о мошенничестве, в котором уже замешан ректор другого ведущего университета, и, по словам критиков, оно направлено на ликвидацию очагов инакомыслия, оставшихся в российской академической среде.

«Величайший враг правительства и стабильности правительства — это люди, которые несут знания, — сказал Госсман, который работал с Мо в качестве правительственного консультанта в 1990-х годах. — Правда здесь враг».

Екатерина Шульман, политолог, преподававшая в академии Мау до апреля, охарактеризовала это учреждение как «образовательный центр для значительной части гражданской бюрократии страны» и ее арест в ходе самого громкого уголовного преследования в России с 2016 года. Идеологическая чистота стала все более важным приоритетом для российских властей, особенно в сфере образования.

«В образовании важно, чтобы человек активно передавал и разделял ценности, которые он должен привить своим ученикам», — сказал Шульман, ныне научный сотрудник Академии Роберта Боша в Берлине. «Здесь безоговорочная лояльность не допускается».

Путин сам сказал. В мартовской речи о предателях в середине России он назвал тех, кто физически живет в России, но живет на Западе, «в мыслях, в смысле рабством».

Он также все чаще настаивает на том, что по-настоящему патриотичные россияне должны жить и работать в России. «Настоящий, ощутимый успех, чувство собственного достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда вы связываете свое будущее и будущее своих детей со своей родиной», — заявил он на экономической конференции в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.

В этом контексте новость о том, что Федотов, вратарь сборной России по хоккею, завоевавший серебряную медаль на пекинской Олимпиаде в феврале, в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», воспринималась как вызов.

По сообщениям российских СМИ, 25-летний Федотов, одна из восходящих звезд мирового хоккея, в этом месяце планирует переехать в Соединенные Штаты.

Вместо этого в пятницу, когда он уходил с тренировки в Санкт-Петербурге, группа людей в масках и камуфляжной форме остановила его и увезла в фургоне, по словам тележурналиста, снимавшего специальный репортаж. Я видел о нем и инциденте.

По данным российских информационных агентств, Федотову инкриминировали: уклонение от службы в армии. Российские мужчины моложе 27 лет должны отслужить год, хотя звезды спорта обычно могут избежать призыва. В понедельник государственное информационное агентство РИА Новости сообщило, что Федотова доставили на неназванную российскую военно-морскую учебную базу.

Длительное задержание многие связывали с его выбором играть в Соединенных Штатах, а не оставаться в России. «Не удивлюсь, если его посадят на какую-нибудь подводную лодку и отправят в море», — цитирует РИА Новости советского спортсмена. «После этого он никуда не денется».

Для Козмана, либерального обозревателя из Москвы, общая черта, пронизывающая последние аресты, — это необоснованная жестокость. По его словам, в путинской системе такое поведение поощрялось бы государством, а не подвергалось цензуре.

«Система устроена таким образом, что чрезмерная жестокость со стороны офицера редко наказывается», — сказал Госсман. «Но мягкости может быть слишком много. Так что любой офицер склонен проявлять слишком много жесткости.

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