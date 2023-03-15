В работе Медведев стремится снизить ажиотаж на поле

Даниил Медведев не скрывает своей неприязни к медленным кортам с твердым покрытием в Индиан-Уэллсе, но во вторник россиянин признал, что лучше заткнуться и играть, чем выражать свое недовольство в каждом матче.

Медведев сказал после победы над Александром Зверевым 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5 в диком матче четвертого раунда, в котором он выиграл второй сет, несмотря на сильное растяжение связок голеностопного сустава и 10 ломать возможности для своего противника.

Он впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе, но признался, что не уверен, сможет ли подать в суд на Алехандро Давидовича Фокина из-за его лодыжки.

«Он большой», — сказал он о своей распухшей лодыжке. «Я не могу правильно ходить. Но если все в порядке, я заклею его, приму успокоительное и пойду играть».

Медведев сказал, что был удивлен по отношению к Звереву, когда обнаружил, что, хотя у него проблемы с ходьбой, его движения на полпути были в порядке, возможно, потому, что он сосредоточился на поставленной задаче.

Травма, возможно, также помогла ему отвлечься от скоростных кортов, против которых он выступал всю неделю — и в предыдущих выпусках.

Во второй игре подряд он пригрозил сделать перерыв в ванной «медленно, как шаг», когда кричал о замене.

«Какой позор называть этот ужасный суд суровым судом», — сердито сказал он со своего стула. «Стыдно, что ты занимаешься спортом на этом корте».

Медведев сказал, что знает, что он «должен делать» такие шоу, но не уверен, что сможет полностью заставить его замолчать.

«Этот высокоинтенсивный вид спорта, в котором вы играете один на один с противником, выводит вас из себя», — сказал он. «Некоторые игроки могут контролировать это лучше, чем другие. Другие контролируют это меньше, как я. Вот кто я, и вот кто я».

Медведев сказал, что он не заинтересован в том, чтобы присоединиться к другим игрокам, пытающимся заставить изменить правила игры.

«Я понимаю, что, возможно, из 96 игроков 60 скажут, что поле в порядке. Это просто моя проблема».

Он будет продолжать работать над тем, чтобы уменьшить театральность на корте, «потому что я хочу, чтобы меня запомнили не из-за моих истерик, а больше из-за моей игры и хороших сторон моей личности».

бб/рко