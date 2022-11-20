В разгар российско-украинской войны Маркус говорит, что страны должны прекратить воевать

Заявление президента Фердинанда Маркоса-младшего прозвучало после того, как по меньшей мере 21 член саммита АТЭС выступил с совместным заявлением, осуждающим войну.

Манила, Филиппины. На фоне продолжающейся напряженности между Россия и УкраинаПрезидент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страны должны прекратить боевые действия.

— сказал Президент, отвечая на вопрос о его позиции по последнему совместному заявлению по российско-украинской войне.

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, Таиланд, не менее 21 участника саммита изданный Совместное заявление, осуждающее войну и отмечающее ее экономические последствия для мира.

В совместной декларации подчеркивались огромные человеческие страдания и влияние войны на экономический рост, в том числе на продовольственную безопасность.

Маркос добавил, что Филиппины верят в самоопределение и мир, добавив, что война неприемлема.

«Война… неприемлема, и мы обращаемся ко всем вовлеченным сторонам. Я произнес много речей, все из которых включали призывы к восстановлению мира в Украине и переносу конфронтации в дипломатическое пространство».

Вскоре после того, как на Украине разразилась война, Филиппины немедленно осудили российское вторжение. Филиппины также проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую действия России против Украины.

В период 31-й годовщины независимости Украины 24 августа не менее 18 посланников На Филиппинах заявили о солидарности своей страны с Украиной. — С репортажем от Пиа Кобейн/rappler.com