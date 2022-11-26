В разрушенном украинском селе зима приносит больше страданий

Поскольку температура на востоке Украины падает, Сергей Хмель говорит, что у него нет другого выбора, кроме как использовать груды ящиков с боеприпасами, оставленные отступающими российскими войсками, в качестве дров этой зимой.
Камил говорит, что без дров он, скорее всего, замерзнет в руинах своей разрушенной деревни Каменка.
«Самое сложное — получить достаточное количество рубленой древесины», — объясняет Камиль. «Существует большая очередь, чтобы получить пожертвованную древесину от волонтеров».
Его дом в значительной степени разрушен бомбардировками, и Камиль все еще усердно работает над тем, чтобы превратить свою летнюю кухню в импровизированную зимнюю резиденцию, которая теперь заполнена одеялами, ящиками с боеприпасами и печью, собранной из русских гильз.
«Мне нужно покрыть стены еще одним слоем изоляции», — говорит он, осматривая скромную комнату, которую надеется увидеть зимой.
В марте село подверглось бомбардировке, и боевые вертолеты перед тем, как пехота и танки штурмовали этот район, когда российские войска продвигались на юг от Изюма в первые дни вторжения.
По словам местных жителей, оккупировав этот район, русские обосновались: захватили здания, обыскали дома, воровали вино и вели машину в нетрезвом виде.
«Они начали вламываться в гаражи и дома и пьянствовать всю ночь», — говорит 53-летний житель Владимир Циполя, отдыхая от ремонта крыши дома своей сестры.
«Раньше они бросали бомбы для развлечения. Я пришел к себе домой и обнаружил, что моя ванная разрушена гранатой».
Это продолжалось в течение нескольких месяцев, пока ошибочная атака украинских войск в сентябре не опустошила северо-восточный фланг России, разгромив ее силы и отправив их на восток в беспорядок.
После отступления армии остались в руинах несколько опустошенных сел, в том числе Каменка на окраине Изюма в Харьковской области Украины.
В течение нескольких недель после того, как этот регион был вновь захвачен, украинские официальные лица изо всех сил пытались собрать осколки, раскапывая массовые захоронения и оценивая ущерб, нанесенный ранее оккупированной территории.
По словам заместителя мэра Изема Михаила Ешиока, в начале зимы ситуация тяжелая, боевые действия разрушили от 30 до 40% крыш в городе.
Нехватка строительных материалов и строительного оборудования, а также нехватка рабочей силы сделали столь необходимый ремонт маловероятным с наступлением холодов. В ближайшие дни ожидается понижение температуры ниже нуля.
В Каменке, признает он, ситуация еще хуже. Были повреждены или полностью разрушены почти все крыши и постройки 550 домов в поселке.
«Мы внимательно следим за ситуацией», — добавляет он.
Он указывает на рост числа отключений электроэнергии после волн российских атак на объекты инфраструктуры по всей Украине, из-за которых Изюм и его окрестности остаются с все меньшим и меньшим количеством электричества и тепла.
В «Каменке» Любовь Берыбца колеблется между рассказом об ужасах, которые она пережила во время российской оккупации, и рассказом о своих страхах перед приближающейся зимой.
«Они буквально разграбили все. Это отвратительное поведение», — сказала 65-летняя женщина, плача, описывая разрушение своего дома и разграбление ее ценностей.
— Как ты можешь так плохо обращаться с людьми?
Большинство из 1200 жителей села покинули этот район, но Переплиция и ее больной муж присоединятся к нескольким десяткам других, которые планируют остаться на зиму в Каменке, несмотря ни на что.
«Я плакал на реке. Это наша шестая позиция». [during the war]. Перепелица говорит: Кажется, война преследует нас повсюду.
«Я просто не знаю, как мы можем пройти через это. Я не знаю».
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