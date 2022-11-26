В разрушенном украинском селе зима приносит больше страданий

Поскольку температура на востоке Украины падает, Сергей Хмель говорит, что у него нет другого выбора, кроме как использовать груды ящиков с боеприпасами, оставленные отступающими российскими войсками, в качестве дров этой зимой.

Камил говорит, что без дров он, скорее всего, замерзнет в руинах своей разрушенной деревни Каменка.

«Самое сложное — получить достаточное количество рубленой древесины», — объясняет Камиль. «Существует большая очередь, чтобы получить пожертвованную древесину от волонтеров».

Его дом в значительной степени разрушен бомбардировками, и Камиль все еще усердно работает над тем, чтобы превратить свою летнюю кухню в импровизированную зимнюю резиденцию, которая теперь заполнена одеялами, ящиками с боеприпасами и печью, собранной из русских гильз.

«Мне нужно покрыть стены еще одним слоем изоляции», — говорит он, осматривая скромную комнату, которую надеется увидеть зимой.

В марте село подверглось бомбардировке, и боевые вертолеты перед тем, как пехота и танки штурмовали этот район, когда российские войска продвигались на юг от Изюма в первые дни вторжения.

По словам местных жителей, оккупировав этот район, русские обосновались: захватили здания, обыскали дома, воровали вино и вели машину в нетрезвом виде.