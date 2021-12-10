В ракете-носителе Бриз-М обнаружены проблемы, сообщил глава Роскосмоса — Science & Space

Москва, 9 декабря. / ТАСС /. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Telegram в четверг, что обнаруженные проблемы с ракетой-носителем «Бриз-М» являются причиной переноса сроков запуска ракеты-носителя «Протон-М».

«Обнаружена еще одна проблема с ракетой-носителем. Мы не будем рисковать, старшие специалисты решили тщательно улучшить ракетный комплекс на оперативно-вылетном объекте. Мы перенесем запуск на резервную дату, о которой будет объявлено позднее. позднее время.»

По данным Роскосмоса, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с ракетой-носителем «Бриз-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будет перенесен на резервную дату. Ранее запуск был перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки ракеты-носителя.

Позже госкомпания установила, что специалисты Центра Хруничева решили ранее обнаруженную проблему с ракетой-носителем «Бриз-М».

Спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» производства Решетневских информационных спутниковых систем и европейской компании Thales Alenia Space Italia будут выведены на орбиту в интересах Российской корпорации спутниковой связи.