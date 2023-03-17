В редком телефонном разговоре министр иностранных дел Китая призывает к разрешению войны в Украине Российско-украинские военные новости

В телефонном разговоре со своим коллегой Дмитрием Кулебой Цинь Ган выразил обеспокоенность тем, что война с Россией может выйти из-под контроля.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил своему украинскому коллеге, что Пекин обеспокоен эскалацией боевых действий против России и призывает к переговорам с Москвой о политическом урегулировании.

Во время редкого телефонного разговора в четверг Куинн сказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Китай хочет продвинуть мирные переговоры, говорится в заявлении министерства иностранных дел в Пекине.

Китай «всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу», — сказал Цинь Кулебе.

«Китай привержен содействию миру и продвижению переговоров и призывает международное сообщество создать условия для мирных переговоров», — сказал министр.

Позже Кулеба написал в Твиттере, что он и Кинн «обсудили важность региональной интеграции» и что он «подчеркнул» «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, направленную на прекращение войны России против Украины.

Во время моего сегодняшнего разговора с членом Госсовета и министром иностранных дел Китая Цинь Ганем мы обсудили важность региональной интеграции. Я подчеркнул важность @ЗеленскийУаФормула мира для прекращения оккупации и установления мира в Украине. — Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 16 марта 2023 г.

Формула мира Зеленского из 10 пунктов включает восстановление территориальной целостности Украины, отказ от «переговоров», вывод всех российских войск, прекращение всех боевых действий и создание специального суда для судебного преследования россиян. Военные преступления.

Редкое участие Китая в войне из-за Украины в четверг следует за недавно предложенной Пекином дорожной картой из 12 пунктов для «политического решения украинского кризиса».

Китай укрепил свою репутацию независимого посредника после того, как на прошлой неделе давние противники Иран и Саудовская Аравия провели переговоры, в ходе которых они договорились восстановить полные дипломатические отношения.

Но возобновившийся интерес Пекина к прекращению войны на Украине, которая длится уже более года, должен иметь отношение к заявлению Китая о «безграничной» дружбе с Россией к 2022 году. Китай отказался осудить вторжение Москвы в Украину, заявив при этом, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Однако Пекин осудил санкции Запада в отношении России и обвинил НАТО и США в подстрекательстве России к нападению на Украину.

На пресс-конференции 7 марта министр иностранных дел Цинь заявил, что Соединенные Штаты подрывают мирные усилия на Украине, чтобы продлить конфликт в своих интересах.

«Невидимая рука, похоже, использует расширение и эскалацию конфликта и украинского кризиса для достижения конкретной геополитической цели», — сказал он.

Министерство иностранных дел не упомянуло неоднократные замечания Цинь Кулебе во время телефонного разговора в четверг или продвижение Китая по пути мира.

Председатель КНР Си Цзиньпин должен посетить Россию в начале следующей недели, хотя ни одна из сторон не подтвердила дату встречи с президентом России Владимиром Путиным.