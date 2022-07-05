В результате авиаудара РФ по Харькову 3 человека погибли, 6 ранены и разрушена средняя школа на Украине.

Поскольку война между Москвой и Киевом продолжает обостряться и не собирается прекращаться, российские воздушные удары по украинскому району Харькова унесли жизни трех человек и ранили шестерых. Как сообщил в телеграмме начальник Харьковского областного военного управления Олег Синихопов, в понедельник утром силы оккупации обстреляли областной центр ракетами. Он добавил, что противник даже нацелился на среднюю школу.

«К сожалению, в районе за минувшие сутки в результате действий оккупантов погибли трое жителей села Безруки Дергачевской общины. Русские обстреляли село из артиллерии. Ранено шесть человек. Сегодня в 04:00 00:00 началась российская оккупация», — говорится в телеграмме Сенхопова.Злоумышленный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Воздушный налет на Харьков

Сенхопов добавил: «Военные террористы выбрали своей целью среднюю школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Ранее о пострадавших не сообщалось, так как в спортзале никого не было».

Согласно сообщениям, Россия каждое утро наносит удары по Харькову с воздуха, нанося удары по предприятиям, школам и многоквартирным домам. Утром 3 июля в результате вражеского обстрела погиб мирный житель и еще четверо получили ранения.

Более того, города и села Харьковского, Изюмского и Походохевского районов в последнее время подверглись нападению врага. Укринформ сообщал, что в результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие постройки.

Россия уничтожила 2103 учебных заведения на Украине

С начала российского вторжения 24 февраля армия Кремля уничтожила около 80 тысяч объектов по всей Украине, в том числе более 2100 учебных заведений и около 800 медицинских учреждений. Об этом заявил взволнованный президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на конференции по восстановлению Украины, которая только что началась в швейцарском городе Лугано.

Согласно сообщению Укринформа, Зеленский заявил, что более чем за четыре месяца с начала основного конфликта Россия снесла в Украине 2103 учебных заведения. «Это сознательное разрушение образовательного пространства, пространства, в котором дети учатся социализироваться, а люди учатся быть людьми», — заявил президент.

Кроме того, с конца февраля русско-украинская война унесла жизни не менее 345 детей и ранила около 644 детей. 4 июля Генеральная прокуратура Украины указала в сообщении в Telegram, что массированные военные действия Российской Федерации затронули более 989 детей в Украине.

Тем временем президент Украины Зеленский объявил в воскресенье, что его страна вернет России все земли, которые она потеряла. Генштаб Украины сегодня сообщил, что его бойцы покинули Лисичанск в Луганской области. Зеленский также согласился уйти в своем ночном выступлении, но твердо заявил, что Украина «ни от чего не откажется». Из-за их стратегии и увеличения доступности нового оружия он заверил, что они «вернутся». Он добавил, что украинские силы продвигаются в Харькове и Херсоне.

(Фото: АП)