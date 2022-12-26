В результате атаки беспилотника на базу российских бомбардировщиков погибли три человека

Россия неоднократно использовала авиабазу Энгельс для нанесения ракетных ударов по различным объектам на Украине.

Москва заявила, что в результате атаки украинского беспилотника на базу бомбардировщиков на юге России погибли три человека.

В Минобороны заявили, что средства ПВО сбили беспилотник недалеко от базы Энгельс, но от падающих обломков смертельно ранены трое технических специалистов.

Ранее в этом месяце Россия обвинила Украину в аналогичной атаке на аэропорт с участием бомбардировщиков, нанесших ракетные удары по Украине.

База расположена в 650 км к северо-востоку от границы с Украиной.

Последняя атака не была официально признана украинскими военными, но представитель ВВС Юрий Игнат сказал, что взрывы были результатом того, что Россия делала на украинской земле.

Спустя несколько часов Федеральная служба безопасности России сообщила об уничтожении четырех «диверсионных групп», пытавшихся проникнуть в Брянскую приграничную область России с территории Украины, вооруженных самодельными взрывными устройствами и автоматами немецкого производства. ФСБ выпустила видео того, что, по ее словам, было «ликвидацией» группы, хотя независимого подтверждения инцидента не было.

Очередная атака беспилотников на территории России поставит российские власти в затруднительное положение, поскольку она произошла так скоро после атаки 5 декабря в сотнях километров от линии фронта — как в Энгельсе, так и в Рязанской области. В то время Россия также обвинила падающие обломки в гибели трех солдат и незначительных повреждениях двух самолетов.

Видео взрывов и сирен в районе аэропорта Энгельс были размещены в социальных сетях рано утром в понедельник.

Министерство обороны России позже заявило, что его средства ПВО сбили низколетящий беспилотник около 01:35 в понедельник (22:35 по Гринвичу в воскресенье).

Роман Бусаргин, губернатор Саратова, выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что в самом Энгельсе «абсолютно никакой угрозы для населения» нет.

Представитель ВВС Украины сказал, что спутниковые снимки аэропорта вскоре покажут полный ущерб от атаки в понедельник, добавив, что предыдущие взрывы повредили самолеты на базе.

История продолжается

Россия неоднократно использовала авиабазу Энгельс для нанесения ракетных ударов по различным объектам на Украине с тех пор, как 24 февраля Москва начала полномасштабное вторжение.

Кремль и раньше обвинял Украину в нападении на ее территорию, но недавние события произошли более глубоко на российской территории.

После терактов 5 декабря широко раздавались призывы к усилению безопасности вокруг российских военных объектов, и последнее нападение свидетельствует о том, что этого не произошло.

Карта с указанием расположения российских баз

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