По сообщениям государственных СМИ, в субботу в результате взрыва заминированного автомобиля был серьезно ранен известный российский националист и писатель и убит его водитель, что является одним из серии внутренних нападений, сеющих хаос в то время, когда страна готовится отпраздновать свой самый важный ежегодный военный парад. праздничный день

Писатель и ветеран войны на Украине Ягар Прилебин остался в сознании со сломанной ногой и сотрясением мозга, состояние тяжелое, но не критическое, сообщают государственные СМИ. Об этом сообщило Государственное агентство новостей «Нижний Новгород». Бомба была заложена под внедорожник Audi Прилепина. Тосс сказал.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала это «взрывом террористов». В заявлении о приложении для обмена сообщениями Telegram.

Это была вторая атака менее чем за неделю, которую официальные лица назвали «террористическим» инцидентом, и она произошла на фоне растущего беспокойства российского военного и политического руководства по поводу украинского контрнаступления в ходе 14-месячной войны. Другие Последние теракты включали в себя два взрыва в Кремле в среду, которые причинили небольшой ущерб, но имели большое символическое значение.