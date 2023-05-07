В результате взрыва автомобиля пострадал русский националист Прилепин, сообщают государственные СМИ.

По сообщениям государственных СМИ, в субботу в результате взрыва заминированного автомобиля был серьезно ранен известный российский националист и писатель и убит его водитель, что является одним из серии внутренних нападений, сеющих хаос в то время, когда страна готовится отпраздновать свой самый важный ежегодный военный парад. праздничный день
Писатель и ветеран войны на Украине Ягар Прилебин остался в сознании со сломанной ногой и сотрясением мозга, состояние тяжелое, но не критическое, сообщают государственные СМИ. Об этом сообщило Государственное агентство новостей «Нижний Новгород». Бомба была заложена под внедорожник Audi Прилепина. Тосс сказал.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала это «взрывом террористов». В заявлении о приложении для обмена сообщениями Telegram.
Это была вторая атака менее чем за неделю, которую официальные лица назвали «террористическим» инцидентом, и она произошла на фоне растущего беспокойства российского военного и политического руководства по поводу украинского контрнаступления в ходе 14-месячной войны. Другие Последние теракты включали в себя два взрыва в Кремле в среду, которые причинили небольшой ущерб, но имели большое символическое значение.
В сообщении Следственного комитета России говорится, что незадолго до нападения был задержан чиновник, который признался в связях с украинскими спецслужбами. РЕН-ТВ, близкий к российским спецслужбам канал, сообщил о задержании второго человека, возможно связанного с Украиной. В репортаже по телевидению говорится, что взрыв был вызван танковой миной, закопанной на дороге.
Это был третий взрыв, направленный против известного российского националиста за последний год. В апреле в результате взрыва в петербургской гостинице погиб популярный провоенный блогер Владлен Татарский. А в результате взрыва автомобиля в августе прошлого года была убита ястреб и телекомментатор Дарья Дукина, дочь другого видного русского националиста.
В МИД утверждали, что нападение на Украину было осуществлено с помощью США и их европейских союзников. Россия говорила то же самое после каждого инцидента, включая два предыдущих убийства и атаку беспилотников на Кремль, которую президент Москвы Владимир В. Он назвал это попыткой убить Путина.
Служба безопасности Украины, СБУ, не подтвердила и не опровергла причастность к взрыву автомобиля, сообщает государственное информационное агентство Укринформ.
Вашингтон и Киев отрицают свою причастность ко всем нападениям на территории России, хотя спецслужбы США в конце концов пришли к выводу, что часть украинского правительства санкционировала нападение, в результате которого погибла Дукина.
Следственный комитет России Он заявил, что возбуждено уголовное дело. Субботнее нападение и направили следователей на место происшествия. Фотография, которой поделилась группа В Телеграме Белый внедорожник был показан перевернутым. Ответственность за нападение взяла на себя теневая группа боевиков, объединяющая украинцев и татар из оккупированного Крыма, которая была причастна к двум предыдущим точечным взрывам, но не представила никаких доказательств.
Мистер. Прилепин был противоречивой фигурой, плодовитым писателем, получившим признание благодаря своему стилю письма, и ярым националистом, который хвастался своим военным опытом на востоке Украины. Погибший водитель также был идентифицирован как боевик.
В январе г. Политическая партия Прилепина «Справедливая Россия — За правду» объявила, что он записался в Росгвардию и направлен в Украину. В прошлый четверг г-н Опубликовано На фото в военной форме с батальоном Национальной гвардии он сказал, что провел четыре месяца на поле боя в Украине. Критики обвинили его в том, что он воин Instagram.
Мистер. Прилепин стал одним из самых популярных современных писателей России и продолжал организовывать ополчения в сепаратистских регионах Украины.
«Я возглавлял боевую часть, в которой погибло много людей», — хвастался он. В 2019 интервью.
В 2017 году украинская разведка СБУ обвинила его в убийстве. В отношении Прилебина возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании и участии в терроризме.
Он давно поддерживает империалистическую внешнюю политику. В 2021 году он был избран в российский парламент — в знак повышения статуса националистов в системе президента Путина — но отказался от своего места. Российские СМИ г. Было высказано предположение, что Прилеп может претендовать на пост президента.
Февраль 2022 года в Украине Mr. После полномасштабного путинского вторжения г. В телеграмме г. Прилепин, у которого более 300 000 последователей, активно поддерживает то, что Кремль называет «специальной военной операцией».
После взрыва автомобиля в августе г. Дукина был убит по дороге домой с литературного фестиваля, который он устраивал, мистер Уайт. По словам Прильбина, Запад «приучил» Украину к таким действиям.
Мистер. Как и Путин, г. Прилепин часто сокрушался о распаде Советского Союза и говорил, что в последующие годы чувствовал себя чужим в своей стране. Его роман 2006 года «Санкя» изображал жизнь недовольного главаря банды, который столкнулся с ОМОНом.
Во введении к английскому изданию романа 2013 года Алексей Навальный в начале своей карьеры мистера Видный оппозиционер, который вместе с Прилепиным и другим политиком основал Националистическую партию и был заключен в тюрьму, похвалил книгу за то, что она отразила мировоззрение поколения, зажатого между коммунизмом. , они уже не помнят, и продажный капитализм, который не имеет для них будущего.
«В русской литературной традиции очень важно «видение писателя», а видению Прилепина могли бы завидовать и Толстой, и Достоевский. написал Навальный. «Писатель предсказал закономерности роста экстремистских политических группировок и стратегию правительства в борьбе с ними», — сказал он.
В 2015 г. Прилепин сказал, что, по его мнению, его книги не получили достаточной аудитории среди молодежи, поэтому он написал и спел целый альбом, чтобы попытаться передать настроение советской военной музыки 1940-х годов и свои чувства по поводу боевых действий на Востоке. Украина.
Мистер. Прилепин одобрил. Некоторые города отменили торжества в этом году из соображений безопасности, но ожидается, что основное торжество на Красной площади в Москве состоится.
«Для меня это не просто день в истории, а событие в жизни моей семьи», — сказал он. Прилепин говорил в интервью в 2015 году.
Дедушка мог вспомнить рубцовую ткань от военных ранений на его плече и ладони, г. По его словам, дни памяти в Европе не вызывают такого же внутреннего чувства. «Разница в том, что это затронуло всех в этой стране», — сказал он.
Кассандра Виноград, Милана Мазева И Анастасия Кузницова Предоставленный отчет.
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