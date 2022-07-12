В результате взрыва заминированного автомобиля погиб лидер оккупированного Россией украинского города | Российско-украинские военные новости

Промосковская военно-гражданская администрация заявляет, что Евгений Юнаков был убит украинской диверсионной группой.

Назначенный Россией администратор небольшого городка на оккупированном Россией востоке Харьковской области Украины был убит в результате взрыва заминированного автомобиля, который, как считается, был делом рук украинских диверсантов, заявили региональные оккупационные власти.

Евгений Юнаков, исполнительный директор промосковской военно-гражданской администрации «Великий Бурлук», был убит украинской диверсией и разведкой, сообщило в понедельник российское информационное агентство ТАСС.

Администрация, которая, как сообщает ТАСС, была недавно сформирована в регионе, назвала взрыв «терактом», организованным украинскими властями.

Хотя Россия открыто заявила, что хочет вырвать Луганскую и Донецкую области на востоке Украины из-под контроля Киева, она не подала никаких признаков того, что хочет уступить другие территории, которые она захватила после вторжения в Украину 24 февраля.

Российские войска частично оккупировали Харьков, но одноименный город — второй по величине в Украине — остается под контролем Киева.

Пророссийские чиновники будут действовать в городе Кубянске на востоке Харьковской области, сообщает ТАСС.

Возглавит администрацию бывший начальник полиции Виталий Ганчев.

Ранее российские власти создали промосковские администрации в оккупированной южной Херсонской области и частично оккупированной Запорожской области.

В последние недели в обоих регионах участились нападения на промосковских чиновников.

В понедельник оккупационные власти Запорожья, одного из первых городов, захваченных российскими войсками, заявили, что Андрей Чикута, глава Мелитопольского района, пережил попытку диверсанта обстрелять его дом.

Владимир Роков, высокопоставленный сотрудник назначенной Россией военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале, что убийца был убит в результате перестрелки.

По словам заместителя главы администрации, 24 июня в результате взрыва бомбы погиб высокопоставленный чиновник созданной Россией Херсонской областной администрации.

На следующий день глава украинской военной разведки отказался комментировать антипартизанские действия на оккупированных территориях, но сообщил агентству Reuters, что «те, кто предал Украину, и все худшее, кто пришел сюда, чтобы уничтожить нашу страну, будут уничтожены».

Россия называет вторжение «специальной военной операцией» и заявляет, что она должна действовать, чтобы защитить русскоязычное население Украины от преследований и смягчить поддерживаемую Западом угрозу безопасности России.

Киев и Запад говорят, что это необоснованные предлоги для империалистической захватнической войны.