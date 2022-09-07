ЛОНДОН (Рейтер) — Лидер южноукраинского города, назначенный Россией, был тяжело ранен в результате взрыва во вторник, сообщил местный чиновник, что стало последним из серии очевидных покушений на оккупированных территориях юга Украины.

Владимир Рогов, чиновник поддерживаемой Россией Запорожской областной администрации, первоначально сообщил Рейтер и двум российским агентствам, что президент Бердянска Артем Бардин умер, обвинив в этом украинское правительство.

Позже Рогофф опубликовал в сети сообщение, в котором говорилось, что Бардин боролся за свою жизнь после массивной потери крови и потери одной ноги.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку по делу Бардина.

Ранее российские СМИ сообщали, что Бардин был доставлен в больницу и находится в критическом состоянии после того, как его автомобиль взорвался возле здания городской администрации в Бердянске Запорожской области, порту на Азовском море, где проживает около 100 000 человек, захваченных российскими войсками в феврале. .

Местные власти сообщили, что заместитель начальника дорожной полиции города скончался 26 августа, получив ранение в результате взрыва бомбы.

30 августа был застрелен Алексей Ковалев, бывший депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского, ставший пророссийским чиновником в Херсонской области.

(Отчетность агентства Reuters; редактирование Дэвида Люнгрена, Томаса Яновски и Розальбы О’Брайен)