В результате взрывов дорожных бомб, заложенных наркокартелями в Мексике, погибли 4 полицейских и 2 мирных жителя.

Наркокартель взорвал серию из семи придорожных бомб на западе Мексики, в результате чего погибли четыре полицейских и два гражданских лица, сообщили официальные лица в среду. Губернатор штата Халиско заявил, что взрывы были «ловушкой», устроенной картелем для убийства сотрудников правоохранительных органов.

Взрывы поздно вечером во вторник в городе Тлагомулько были настолько мощными, сказал Луис Мендес, генеральный прокурор штата Халиско, что они оставили воронки на дороге, уничтожили по меньшей мере четыре автомобиля и ранили еще 14 человек.

Похоже, что это первый случай, когда мексиканский картель убил сотрудников правоохранительных органов с помощью самодельных взрывных устройств или СВУ, и это был последний пример все более открытого военного вызова, исходящего от наркокартелей страны.

Мендес сказал, что погибшие мирные жители находились в машине, которая случайно проехала мимо места взрыва, когда в Тлагомулько, недалеко от столицы штата Гвадалахара, взорвались взрывные устройства. Он предположил, что бомбы могли быть взорваны дистанционно, заявив, что взрыв «произошел в тот момент, когда они этого хотели».

Он добавил, что 12 раненых были мирными жителями, в том числе трое детей 9, 13 и 14 лет. По его словам, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Мендес сказал, что экспертам пришлось обезвредить восьмое взрывное устройство, которое не взорвалось, и предупредил, что этот район остается опасным.

Энрике Альфаро, губернатор штата Халиско, заявил, что анонимный звонок, который сообщил поисковой группе волонтеров информацию о тайном месте захоронения возле дороги, устроил «ловушку» для офицеров.

В течение многих лет полиция не может найти более 110 000 пропавших без вести в Мексике, но они сопровождают поисковые группы добровольцев, ищущих такие скрытые могилы. Добровольцам, обычно матерям пропавших без вести, часто дают анонимные указания, где похоронены их родственники.

Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро заявил, что на дороге было заложено восемь «самодельных взрывных устройств».

«Это жестокая террористическая атака», — заявил Альфаро на пресс-конференции в среду, обвинив в гибели людей неназванный наркокартель. Он сказал, что временно приостанавливает полицейское сопровождение, чтобы проверить добровольцев на предмет безопасности гражданских лиц.

Гектор Флорес, руководитель одной из поисковых групп в Халиско, сказал, что в разбомбленной колонне не было добровольцев для поиска.

Ранее Альваро написал в своих аккаунтах в социальных сетях: «Это беспрецедентный поступок, демонстрирующий возможности этих наркокартелей». «Эта атака также представляет собой открытый вызов мексиканскому правительству на всех уровнях».

Альваро не сказал, кого подозревают в установке бомбы, но наркокартель Халиско имеет значительный опыт использования самодельных взрывных устройств, а также дронов для сброса бомб. В 2022 году СВУ также ранили 10 солдат в соседнем штате Мичоакан и убили мирного жителя.

Ранее во вторник федеральный чиновник признал, что другая банда использовала заминированный автомобиль, чтобы убить офицера Национальной гвардии в соседнем штате Гуанахуато.

А в соседнем штате Герреро протестующие, связанные с другим наркокартелем, столкнулись с силами безопасности в понедельник, захватив полицейский бронированный грузовик и используя его для штурма дверей здания законодательного собрания штата.

В районе Гвадалахары произошли кровопролитные бои между группировками картеля Халиско, которых обвиняют в предыдущем использовании СВУ в Мексике.

В феврале 2022 года в городе Мичоакан провинции Агилья в результате взрыва придорожной мины была повреждена военная машина и ранено 10 солдат.

Несколько дней спустя другое СВУ убивает фермера, когда он наезжает на устройство в своем пикапе. Сын фермера был ранен в результате взрыва, который, по всей видимости, был вызван канистрой с аммиачной селитрой.

Впоследствии в этот район были переброшены специальные группы сил мексиканской армии, оснащенные металлоискателями и костюмами для взрывных устройств. Десятки таких пакетов были найдены вдоль проселочных дорог и полей в окрестностях города Агила.

К СВУ относились устройства, которые приводились в действие по радио или телефонному сигналу, под давлением — например, когда кто-то наступал на них — или даже с помощью флаконов, которые разбивали и объединяли два химических вещества.

Картель Халиско годами борется с местным картелем Виагры, также известным как Объединенные картели, за контроль над регионом. Эти бои характеризовались использованием траншей, дотов, самодельных броневиков и модифицированных беспилотников для сброса небольших бомб.

Беспилотники картелей, несущие бомбы, наводили ужас на Мичоакан больше, чем противопехотные мины. Поначалу примитивные и опасные — и все еще тревожно случайные — боевые действия дронов стали лучше; Нередко можно увидеть, как металлические сараи или навесные крыши открываются, как консервные банки, от ударов дронов.

Взрыв самодельного взрывного устройства во вторник в Тлахомулько стал ударом для поисковых групп добровольцев, потому что они полагаются на анонимные подсказки, чтобы найти местонахождение массовых захоронений. Часто исследователи подозревают, что информация исходит от бывших членов тех же картелей, которые убивали своих родственников и сбрасывали их тела.

Но исследователи долгое время работали в условиях бурного, неагрессивного взаимопонимания с картелями; Волонтерские группы подтвердили, что не ищут доказательств для привлечения к ответственности виновных в похищении и убийстве членов семьи. Они говорят, что просто хотят найти останки, покончить со своей неуверенностью и достойно похоронить своих родственников.

Однако с 2021 года в Мексике были убиты шесть добровольцев-активистов-исследователей. Хотя мотивы этих убийств остаются неясными, активисты говорят, что банды пытались терроризировать исследователей, особенно если они исследуют могилы, которые все еще используются.