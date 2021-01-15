В результате землетрясения в Индонезии десятки людей погибли, сотни получили ранения

Землетрясение силой 6,2 балла произошло на северо-западном побережье острова Сулавеси в Индонезии рано утром в пятницу, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек, были разрушены дома, разрушена больница и вызваны оползни.

Спасатели ищут людей, оказавшихся под завалами. Сообщалось, что более 600 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего внутри страны между прибрежными городами Мамуджу и Маджин. Предупреждения о цунами не поступало.

«Боюсь сказать, сколько человек погибло», – сказал Ардиансья, сотрудник службы экстренной помощи провинции Западный Сулавеси, который, как и многие индонезийцы, использует одно имя. Мы все еще эвакуируемся и строим укрытия. Многие люди были похоронены под завалами ».

Дарно Маджид, глава Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западный Сулавеси, заявил в пятницу днем, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 35 человек. По словам местных властей, большинство погибших произошло в Мамуджу, двух крупнейших прибрежных городах.