В результате землетрясения в Индонезии десятки людей погибли, сотни получили ранения

Землетрясение силой 6,2 балла произошло на северо-западном побережье острова Сулавеси в Индонезии рано утром в пятницу, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек, были разрушены дома, разрушена больница и вызваны оползни.
Спасатели ищут людей, оказавшихся под завалами. Сообщалось, что более 600 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего внутри страны между прибрежными городами Мамуджу и Маджин. Предупреждения о цунами не поступало.
«Боюсь сказать, сколько человек погибло», – сказал Ардиансья, сотрудник службы экстренной помощи провинции Западный Сулавеси, который, как и многие индонезийцы, использует одно имя. Мы все еще эвакуируемся и строим укрытия. Многие люди были похоронены под завалами ».
Дарно Маджид, глава Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западный Сулавеси, заявил в пятницу днем, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 35 человек. По словам местных властей, большинство погибших произошло в Мамуджу, двух крупнейших прибрежных городах.
Официальные лица, ответственные за катастрофу, заявили, что ожидают увеличения числа погибших и раненых в результате землетрясения в пятницу, поскольку они получили информацию из отрезанных районов. По крайней мере, один мост был разрушен, дороги были повреждены, а коммуникации были ограничены. Пострадал также офис губернатора района Мамуджу.
В видеоролике, выпущенном Индонезийским агентством по уменьшению опасности стихийных бедствий, показана девочка, которую опознали только как ангела, запертую в развалинах дома своей семьи. Ее лицо видно только через щель в щебне. Официальные лица заявили, что по крайней мере еще трое оказались в ловушке вместе с ней в доме.
На видео она рассказывает спасателям, что слышит другую девушку, которая застряла поблизости и не может двигаться.
«Вы все еще дышите?» – спрашивает спасатель.
Ангел отвечает: «Это по-прежнему. Но это трудно».
В Мамуджу больница Митра обрушилась в результате землетрясения. Официальные лица заявили, что внутри оказались по меньшей мере пять медсестер и пациентов. По словам официальных лиц, правительственная больница Мамуджу сильно пострадала. Неизвестно, погиб ли кто-нибудь в какой-либо из больниц.
В результате землетрясения была повреждена диспетчерская вышка в коммерческом аэропорту Мамуджу, а управление полетами взяло на себя Аэронавигационное управление в Макассаре, к югу от Мамуджу.
Власти предупредили население избегать строительства из-за возможности еще одного сильного землетрясения. Тысячи людей нашли убежище в приютах.
Шесть подземных толчков магнитудой 2,9 были зарегистрированы за 12 часов до главного землетрясения в 2:28 по местному времени. В последующие часы было зарегистрировано девять афтершоков.
Индонезия расположена на так называемом огненном кольце, линии сейсмической и вулканической активности, которая вращается вокруг большой части Тихого океана и очень уязвима для землетрясений и цунами. В 2018 г. Землетрясение на острове Ломбок Сотни людей погибли, землетрясение и цунами вызвали их Извержение вулкана Анак Кракатау Сотни людей погибли на островах Ява и Суматра.
Муктита Сухартоно внесла свой вклад в отчет.