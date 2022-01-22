В результате землетрясения магнитудой 6,6 на юго-западе Японии более 10 человек пострадали

Землетрясение магнитудой 6,6 балла потрясло юго-запад и запад Японии рано утром в субботу, более 10 человек пострадали на фоне сильного толчка, но не волн цунами, сообщили метеорологическое агентство и местные власти.

Очаг землетрясения находился под Тихим океаном в районе у побережья Японии, где в будущем ожидается мощное землетрясение и последующее цунами. Субботнее землетрясение было менее 6,8 балла, что является правительственным стандартом для внеочередного совещания экспертов для оценки землетрясения.

Японское метеорологическое агентство заявило, что обсудит, связано ли последнее землетрясение каким-либо образом с ожидаемым землетрясением, на регулярном ежемесячном собрании.

Агентство сообщило, что землетрясение произошло около 1:08 ночи с очагом на глубине 45 километров, зарегистрировав 5 баллов по японской сейсмической шкале в 7 баллов в префектурах Миядзаки и Оита на юго-западе главного острова Кюсю.

При интенсивности выше 5 многим людям трудно двигаться и ходить, не держась за что-то устойчивое.

Агентство пересмотрело магнитуду землетрясения до 6,6 с первоначальной оценки в 6,4. Он также предупредил о возможности еще одного землетрясения с аналогичным уровнем сотрясений в наиболее пострадавших районах в течение следующей недели.

После сильного землетрясения в этом районе периодически возникало несколько толчков меньшего масштаба.

На фотографии видно, как рушится стена перед домом в Оите 22 января 2022 года после землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло на юго-западе и западе Японии. (Киодо)

По данным местных властей, в Оите заразились шесть человек, большинство из них в легкой форме. В Миядзаки полиция подтвердила четыре травмы, в том числе женщина в возрасте 50 лет, которая упала с кровати.

Также сообщалось о травмах в префектурах Сага и Кумамото на Кюсю.

После землетрясения в Оите произошло временное отключение электроэнергии. Сообщалось о разрывах водопроводных труб в нескольких местах города Оита.

В городском доме рухнула двухметровая каменная стена, окружавшая сад в 20 метрах, разбросав обломки по одной из дорог. 94-летний мужчина, который живет дома, сказал: «Я был удивлен, когда проснулся утром и вышел на улицу. У меня были бы проблемы, если бы ремонт стоил мне слишком дорого».

В Нобиоке, Миядзаки, продавец в магазине чистил разбитые бутылки из-под ликера и продукты, упавшие с полок. «Сотрясения от землетрясения были очень пугающими. Я беспокоюсь, что это может повториться снова», — сказал он.

Kyushu Electric Power Corporation заявила, что аномалий в работе атомных электростанций в регионе Кюсю не было.

После землетрясения правительство создало офис связи в канцелярии премьер-министра для сбора информации и оценки ущерба.

Землетрясение также ощущалось на обширной территории западной Японии, а также в части центральной Японии.

По оценкам правительства Японии, до 320 000 человек могут погибнуть в случае цунами, вызванного мощным траншейным землетрясением вдоль бассейна Нанкай, простирающегося от западной до центральной Японии.

В бассейне Нанкай землетрясения силой 8 баллов происходили с регулярными интервалами на протяжении столетий, при этом Государственная комиссия по исследованию землетрясений заявила, что существует 90-процентная вероятность землетрясения силой от 8,0 до 9,0 баллов по шкале Рихтера в течение следующих 40 лет.