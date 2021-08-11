В результате лесных пожаров в Алжире погибло 32 человека, в том числе 25 солдат

Алжир, Алжир (AFP) – По крайней мере 25 алжирских солдат были убиты, чтобы спасти жителей от лесных пожаров, которые опустошили горные леса и деревни к востоку от столицы, президент объявил во вторник вечером, когда число погибших от пожаров среди гражданского населения увеличилось как минимум до 17 .

Президент Абдельмаджид Теббоун сообщил в Twitter, что солдаты спасли 100 человек от пожаров в двух районах Кабили, населенного берберами региона североафриканской страны. В Минобороны заявили, что в ходе столкновений еще 11 солдат получили ожоги, четверо из них в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Амин бин Абд аль-Рахман позже заявил по государственному телевидению, что 17 мирных жителей погибли, что увеличило число граждан с семи ранее и довело общее число погибших до 42. Он не сообщил подробностей.

Кабили, расположенный в 100 километрах (60 милях) к востоку от столицы Алжира Алжира, усеян труднодоступными деревнями, а из-за высоких температур вода ограничена. Некоторые жители бежали, в то время как другие пытались погасить пламя самостоятельно, используя ведра, ветки и примитивные инструменты. В районе нет самолетов для заливки водой.

Президент сообщил, что убитые и раненые произошли во вторник в районе Тизи-Узу, столице региона Кабили, окруженном горами, и в Беджая, с которого открывается вид на Средиземное море.

Премьер-министр сообщил государственному телевидению, что первоначальные сообщения служб безопасности показали, что пожары в Кабыле были «очень одновременными», добавив, что «можно предположить, что это преступные действия». Ранее министр внутренних дел Камаль Бельжуд ездил в район Кабыли, чтобы оценить ситуацию и обвинил возникшие там пожары в поджогах.

«Тридцать пожаров одновременно в одном и том же районе не могут быть случайными», – сказал Белгуд по национальному телевидению, хотя об арестах не сообщалось.

Не было никаких подробностей, объясняющих большое количество погибших в армии. На фотографии, сделанной на веб-сайте ежедневной газеты Liberte, был изображен солдат с лопатой, обрызгивающей пламя грязью, из автоматического оружия, перекинутого через плечо.

Десятки пожаров вспыхнули в понедельник в Кабили и других местах, и алжирские власти направили армию, чтобы помочь гражданам бороться с пожарами и эвакуироваться. В лесах горели многочисленные пожары, пожирающие оливковые деревья, крупный рогатый скот и кур, которые обеспечивали средства к существованию семьям в Кабилие.

Ранее Управление гражданской защиты сообщило, что мужчина лет восьмидесяти пытался спасти свой скот в восточном районе Сетифа. По состоянию на вечер понедельника он насчитал 41 пожар в 18 штатах или регионах, 21 из которых произошел в районе Тизи-Узу.

92-летняя женщина, которая живет в горной деревне Айт-Саада в районе Кабилие, сказала, что сцена в понедельник вечером выглядела как «конец света».

«Мы боялись», – сказала Фатима Одия Associated Press. «Весь холм превратился в гигантский огонь».

Одех сравнил эту сцену с бомбардировками французских войск во время жестокой войны за независимость в Алжире, которая закончилась в 1962 году.

“Эти горящие леса. Часть меня ушла, – сказала Одех. – Это драма для человечества, ради природы. Это катастрофа.”

Климатологи говорят, что нет никаких сомнений в том, что изменение климата, вызванное сжиганием угля, нефти и природного газа, вызывает экстремальные явления. Такие, как волны тепла, засухи, лесные пожары, наводнения и штормы. Усиливающаяся засуха и жара – оба связаны с изменением климата – разжигают лесные пожары на западе США. и русский северный регион Сибири. Сильная жара также разжигает лесные пожары в Греции. и Турция.

Водитель машины скорой помощи гражданской защиты сообщил Associated Press, что число погибших в Кабилие было больше, чем шесть жертв, упомянутых министром внутренних дел, но попросил не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить о ситуации.

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