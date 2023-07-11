В результате нападения России на пункт раздачи гуманитарной помощи в Украине погибли 7 человек | Новости войны между Россией и Украиной

Украинские официальные лица заявили, что в результате нападения России на пункт раздачи гуманитарной помощи на юго-востоке Украины погибли семь человек, а два человека также погибли в результате российской бомбардировки на востоке страны.

Юрий Малашко, губернатор Запорожской области Украины, заявил, что в воскресном нападении на здание школы, которое использовалось для раздачи гуманитарной помощи в маленьком городе Орекеев, была использована авиационная управляемая бомба.

Малашко назвал нападение «военным преступлением».

«Били по пункту доставки гуманитарной помощи в жилом массиве», — сообщил Малашко в соцсетях. «На месте погибли четыре человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина».

Чиновники заявили, что число погибших с тех пор возросло.

Спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек, признаков жизни нет. «Число погибших возросло до семи», — написали экстренные службы Украины в Telegram позже в понедельник.

Спасательно-восстановительные работы завершены.

Малашко сообщил, что 11 человек, получивших ранения в результате теракта, находятся на лечении в больнице.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что инцидент расследуется как военное преступление.

В прокуратуре также сообщили, что в понедельник в результате обстрела российскими войсками поселка Хостер и города Авдеевка в Донецкой области два человека погибли и трое получили ранения.

Оривхов с довоенным населением около 14 000 человек расположен в Запорожской области на линии фронта на юго-востоке страны, где в прошлом месяце украинские солдаты стремились отбить сильно укрепленные позиции у российских войск.