В результате обстрела крылатой ракетой в Харькове погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения, сообщает прокуратура.

Пожарные направляются к заводскому пожару после российской атаки на окраине Харькова, Украина, 15 апреля (Фелипе Дана/AP)

По словам украинских военных и региональных чиновников, российские атаки усилились в ряде мест на востоке Украины, в том числе в Харькове, Луганске и Донецке.

Судя по всему, перед запланированным наземным наступлением российские войска интенсивно бомбят эти три района.

«Основное внимание российского противника сосредоточено на перегруппировке и усилении сил», — заявили в Генштабе ВСУ в районе Слобозанского к югу от Харькова.

В Генштабе добавили, что российские войска стремились закрыть город Харьков, который до сих пор подвергается постоянным обстрелам, и сосредоточили до 22 тактических групп вокруг города Изюм. Тактический батальон обычно состоит примерно из 1000 солдат.

«Основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций», — говорится в сообщении, отмечая развертывание дополнительных российских подразделений.

Она добавила, что в Донецкой области российские усилия были сосредоточены на захвате городов Попасная и Робыжн с полным контролем над стратегическим портовым городом Мариуполем.

Генштаб также сообщил о постоянном обстреле украинских позиций в районе Попасной, заявив, что российские войска «пытались улучшить тактическую ситуацию, продвигаясь вглубь населенного пункта Попасная», но в конечном итоге им помешали.

В нем сообщалось об интенсивных бомбардировках города Северодонецка «с целью нанести потери, истощить наши силы и, возможно, подготовиться к наступательным действиям», а также об южных бомбардировках Торицка.

Местный чиновник сообщил, что один человек был убит в Кремине к северо-западу от Северодонецка.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявил, что в условиях ожесточенных боев в регионе продолжаются усилия по эвакуации жителей городов Робежный и Крымена в безопасное место. Он добавил, что в Северодонецке нет ни воды, ни газа.

В Генштабе добавили, что за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях отражено 10 атак российского противника.

«Основными событиями, о которых мы будем говорить в ближайшие дни, а точнее недели, будут события, связанные с боевыми действиями на украинском Донбассе», — заявил в субботу советник МВД Украины Вадим Денисенко.

Украинские официальные лица заявили, что российские ракетные обстрелы распространились и на другие районы за пределами Донбасса.

Глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что при обстреле села под Полтавой погиб человек.

Главный генерал страны сказал, что в пятницу он разговаривал с высокопоставленным военным чиновником США.

Валерий Залогний сообщил, что обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов «тяжелые бои на границе Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя и пуски ракет по территории Украины». Генерал Марк Милли.

«Я подтвердил насущную потребность Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах для укрепления нашей обороноспособности», — добавил Залогний.

Эта новость появилась на фоне продолжающейся подготовки России к наступательной операции на востоке Украины.