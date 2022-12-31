В результате ракетного удара России по Украине в Киеве погиб один человек

Россия запустила более 20 крылатых ракет, погиб один человек

Президент Зеленский заявил, что русские в союзе с дьяволом

Теракт в Киеве назвали «предновогодним террором»

Министр энергетики заявил, что атаки не нанесли серьезного ущерба

Киев (Рейтер) — В субботу Россия выпустила более 20 крылатых ракет по целям на Украине, в результате чего погиб по меньшей мере один человек в Киеве. Эти атаки, по словам президента Владимира Зеленского, показали, что Москва вступила в союз с дьяволом.

Вторая волна крупных российских ракетных ударов за три дня серьезно повредила гостиницу «Киев» и жилой дом. Министр энергетики Германии Галушенко заявил в Facebook, что забастовки не нанесли серьезного ущерба национальной электроэнергетической системе.

Россия с октября атакует важнейшую инфраструктуру Украины, используя ракеты и беспилотники, вызывая перебои в подаче электроэнергии с приближением холодов.

Зеленский отметил в видеообращении, что Россия также начала атаки на Пасху и Рождество.

«Они называют себя христианами… но они с сатаной. Они за него и с ним», — сказал он.

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате обстрелов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди раненых был японский журналист, который был доставлен в больницу.

ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания страны, позже заявила, что отменила аварийные отключения электроэнергии в Киеве и его окрестностях.

Зеленский заявил в обращении к русскоязычным, что президент Владимир Путин разрушает будущее России.

«Никто не простит вам терроризм. Никто в мире вас не простит. Украина не простит», — сказал он, повторяя призывы к союзникам поставить больше зенитных и противоракетных систем.

Командующий армией Валерий Залужный сообщил, что ПВО сбило 12 крылатых ракет, в том числе шесть в районе Киевской области, пять в Житомирской области и одну в Хмельницкой области.

Он сообщил в Telegram, что крылатые ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков над Каспийским морем за сотни километров и с наземных пусковых установок.

[1/7] Местный житель обнимает своего сына, стоящего рядом с местом ракетного удара России на фоне нападения России на Украину, в Киеве, Украина, 31 декабря 2022 года. REUTERS/Valentin Ogirienko TPX ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНЯ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере после атаки: «Масштабный ракетный удар России преднамеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру».

«Военный преступник Путин встречает Новый год, убивая людей», — сказал Кулеба, призывая лишить Россию постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека в Украине, назвал нападение «новогодним террором».

Пласты по всей стране

Бомбардировкам подверглись и другие города Украины. На юге Николаевской области местный губернатор Виталий Кемь сообщил по телевидению, что шесть человек пострадали.

В отдельном сообщении в Telegram Ким сказал, что Россия наносила удары по мирным жителям, что ранее Москва отрицала.

«В соответствии с тенденциями дня оккупанты не только поражают (инфраструктура) … во многих городах (они нацеливаются) просто жилые районы, гостиницы, гаражи и дороги».

Помощник президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что два человека получили ранения в результате атаки беспилотника в западном городе Хмельницкий. Он также сообщил о забастовке в южном промышленном городе Запорожье, в результате которой, по словам Тимошенко, были повреждены жилые дома.

Минобороны Украины ответило в Telegram: «С каждым новым ракетным ударом по гражданской инфраструктуре все больше украинцев убеждаются в необходимости воевать до полного краха путинского режима».

По всей Украине действует комендантский час с 19:00 до полуночи, что делает невозможным публичное празднование начала 2023 года.

Несколько акимов районов разместили в социальных сетях сообщения, предупреждающие жителей не нарушать ограничения в канун Нового года.

(Эта история была переформулирована, чтобы исправить опечатку в названии)

Дополнительный репортаж Павла Политюка и Дэвида Люнгрена. Авторы Макс Хандер и Том Палмфорт; Монтаж Хью Лоусона, Дэвида Холмса и Марка Портера

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