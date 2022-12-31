В результате ракетного удара России по Украине в Киеве погиб один человек

- Россия запустила более 20 крылатых ракет, погиб один человек
- Президент Зеленский заявил, что русские в союзе с дьяволом
- Теракт в Киеве назвали «предновогодним террором»
- Министр энергетики заявил, что атаки не нанесли серьезного ущерба
Киев (Рейтер) — В субботу Россия выпустила более 20 крылатых ракет по целям на Украине, в результате чего погиб по меньшей мере один человек в Киеве. Эти атаки, по словам президента Владимира Зеленского, показали, что Москва вступила в союз с дьяволом.
Вторая волна крупных российских ракетных ударов за три дня серьезно повредила гостиницу «Киев» и жилой дом. Министр энергетики Германии Галушенко заявил в Facebook, что забастовки не нанесли серьезного ущерба национальной электроэнергетической системе.
Россия с октября атакует важнейшую инфраструктуру Украины, используя ракеты и беспилотники, вызывая перебои в подаче электроэнергии с приближением холодов.
Зеленский отметил в видеообращении, что Россия также начала атаки на Пасху и Рождество.
«Они называют себя христианами… но они с сатаной. Они за него и с ним», — сказал он.
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате обстрелов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди раненых был японский журналист, который был доставлен в больницу.
ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания страны, позже заявила, что отменила аварийные отключения электроэнергии в Киеве и его окрестностях.
Зеленский заявил в обращении к русскоязычным, что президент Владимир Путин разрушает будущее России.
«Никто не простит вам терроризм. Никто в мире вас не простит. Украина не простит», — сказал он, повторяя призывы к союзникам поставить больше зенитных и противоракетных систем.
Командующий армией Валерий Залужный сообщил, что ПВО сбило 12 крылатых ракет, в том числе шесть в районе Киевской области, пять в Житомирской области и одну в Хмельницкой области.
Он сообщил в Telegram, что крылатые ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков над Каспийским морем за сотни километров и с наземных пусковых установок.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере после атаки: «Масштабный ракетный удар России преднамеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру».
«Военный преступник Путин встречает Новый год, убивая людей», — сказал Кулеба, призывая лишить Россию постоянного места в Совете Безопасности ООН.
Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека в Украине, назвал нападение «новогодним террором».
Пласты по всей стране
Бомбардировкам подверглись и другие города Украины. На юге Николаевской области местный губернатор Виталий Кемь сообщил по телевидению, что шесть человек пострадали.
В отдельном сообщении в Telegram Ким сказал, что Россия наносила удары по мирным жителям, что ранее Москва отрицала.
«В соответствии с тенденциями дня оккупанты не только поражают (инфраструктура) … во многих городах (они нацеливаются) просто жилые районы, гостиницы, гаражи и дороги».
Помощник президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что два человека получили ранения в результате атаки беспилотника в западном городе Хмельницкий. Он также сообщил о забастовке в южном промышленном городе Запорожье, в результате которой, по словам Тимошенко, были повреждены жилые дома.
Минобороны Украины ответило в Telegram: «С каждым новым ракетным ударом по гражданской инфраструктуре все больше украинцев убеждаются в необходимости воевать до полного краха путинского режима».
По всей Украине действует комендантский час с 19:00 до полуночи, что делает невозможным публичное празднование начала 2023 года.
Несколько акимов районов разместили в социальных сетях сообщения, предупреждающие жителей не нарушать ограничения в канун Нового года.
(Эта история была переформулирована, чтобы исправить опечатку в названии)
Дополнительный репортаж Павла Политюка и Дэвида Люнгрена. Авторы Макс Хандер и Том Палмфорт; Монтаж Хью Лоусона, Дэвида Холмса и Марка Портера
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