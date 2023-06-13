В результате ракетного удара России по Украине в родном городе Зеленского погибли не менее 10 человек.

КИЕВ, Украина (AP) — Российские ракеты ночью поразили гражданские дома в городе в центральной Украине, заявили во вторник региональные власти, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и более двух десятков были ранены на складе и в жилом доме.

Разруха в Кривом Роге, где родился президент Владимир Зеленский, стала последним кровопролитием в Война России на Украиненравиться Украинские силы на первых этапах контрнаступления Используя огневую мощь, поставляемую с Запада.

На кадрах с места происшествия, которые Зеленский разместил в своем Telegram-канале, видно, как пожарные борются с пламенем, когда очаги пламени вырвали несколько разбитых окон в здании. Обгоревшие и поврежденные автомобили были разбросаны по близлежащей земле.

«Еще ракеты террористов», — написал он. «Русские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей».

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак написал в соцсети, что со склада неустановленной частной компании изъяты тела шести человек, а «еще четыре судьбы были отрезаны ударом по пяти этажам (дома № 1). многоквартирный дом»).

Мэр Кривого Рога Александр Вилкол сообщил в Telegram, что 28 человек получили ранения, а губернатор района сказал, что по крайней мере один человек все еще находится под завалами на складе.

Воздушный штурм является последним в череде ударов российских войск по отдельным частям Украины за ночь.

Харьков, второй по величине город Украины, подвергся нападению Самолет-свидетель иранского производстваМестный губернатор Олег Синихопов сообщил в Telegram, что окрестности подверглись бомбардировке. В результате взрыва в городе Шевченков к юго-востоку от Харькова пострадали двое мирных жителей.

Мэр Харькова Игорь Тереков отдельно сообщил рано утром во вторник, что удар беспилотника уничтожил коммунальное предприятие и склад на северо-востоке города. Ни Терехов, ни Синихопов не сообщили о жертвах в Харькове.

Киевское военное ведомство заявило, что столица также подверглась обстрелу во вторник, но летящие ракеты были уничтожены средствами ПВО, и не было никаких непосредственных сообщений о каких-либо пострадавших там.

История продолжается

Генштаб Украины сообщил на своей странице в Facebook, что в течение ночи средства ПВО сбили 10 из 14 крылатых ракет и один из четырех беспилотников «Шахед» иранского производства, запущенных российскими войсками.

Между тем командующий Сухопутными войсками Украины заявил, что силы страны «выдвигаются» за город Бахмут в Донецкой области.

Александр Серский написал в Telegram, что российские войска «теряли позиции на флангах», а украинские войска вели «оборонительные» действия в этом районе.

В течение нескольких недель украинские официальные лица сообщали о небольших успехах к западу от Бахмута, который был в значительной степени разрушен в ходе самого продолжительного и кровопролитного сражения до того, как в прошлом месяце российские войска взяли под свой контроль.

В офисе Зеленского сообщили, что около десятка городов и сел на линии фронта в подконтрольной Украине Донецкой области за последние сутки подверглись усиленному обстрелу по мере продвижения украинских сил.

Также во вторник Минобороны России опубликовало видео, на котором, по его словам, захвачены у украинских войск танк Leopard 2 немецкого производства и боевая машина Bradley американского производства. По данным ведомства, видео было снято российскими военнослужащими после ожесточенных боев на юге Запорожья, и видно, как солдат указывает на подбитые машины. Сразу не удалось проверить подлинность видео.

Как и Бахмутский район, Запорожская зона боевых действий является одним из нескольких мест на почти 1000-километровой линии фронта, где украинские силы активизируют свои контрнаступательные операции.

Владимир Рогов, представитель назначенной Москвой администрации контролируемых Россией частей Запорожья, заявил, что украинское контрнаступление провалилось, сообщив официальному информационному агентству РИА-Новости, что украинские силы «продолжают нести тяжелые потери, когда они совершают новые действия». достижения.» Он не уточнил, и его утверждения не могли быть немедленно проверены.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что силы страны за последнюю неделю отбили в общей сложности семь сел, занимающих 90 квадратных километров (35 квадратных миль) с востока Украины — небольшие успехи на ранних этапах контрнаступления. .

Российские официальные лица не подтвердили те успехи Украины, которые невозможно было проверить и которые можно было обратить вспять в ходе войны.

Наступление представляло собой лишь небольшие фрагменты территории и подчеркивало сложность предстоящей битвы для украинских войск, которым придется сражаться метр за метром, чтобы вернуть почти пятую часть своей страны под российскую оккупацию.

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Джейми Китон, Associated Press