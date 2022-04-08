В результате ракетного удара России по вокзалу Краматорска погибли десятки человек

Вот пять новых элементов, возникших в результате последнего раунда санкций ЕС против России:

мишенью для олигархов

The Wall Street Journal уже сообщала, что дочери президента Владимира Путина и бизнесмена Олега Дерипаски будут подвергнуты замораживанию активов и запрету на въезд, но среди 217 физических и 18 юридических лиц, подвергшихся нападению, были и другие известные имена.

Среди них был Борис Ротенберг, близкий друг детства Путина. 65-летний бизнесмен является совладельцем группы СГМ, крупнейшей в России компании по строительству газопроводов, построившей открытый в 2018 году мост, соединивший Крымский полуостров с материковой частью России.

Также в санкционный список попал Герман Греф, советник г-на Путина с тех пор, как они вместе работали в городской администрации Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Г-н Греф является главой Сбербанка, крупнейшей финансовой организации в России. Он также занимал пост министра экономического развития и торговли России в 2000-х годах.

Ни г-н Ротенберг, ни г-н Греф не ответили на запрос о комментарии.

Финансовые трудности

Новый пакет включает запрет на операции с четырьмя банками, которые уже были отключены от механизма финансовых транзакций Swift, в том числе с ВТБ, вторым по величине банком в России. Также в листинг входят Банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк.

Европейский союз также ввел запрет на предоставление консультаций по трастам богатым россиянам и уделил больше внимания использованию криптовалют для запрета инвестиций на сумму более 10 000 евро (что эквивалентно 10 900 долларов США).

с дороги

Пятничные санкции также включают запрет на деятельность российских и белорусских операторов судоходных маршрутов в ЕС и запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС.

Государства-члены ЕС уже несколько недель обсуждают санкции за передачу, и официальные лица заявляют, что им будет трудно обеспечить их соблюдение. Выбор того, какие наземные перевозки будут разрешены с определенными исключениями, а какие будут проходить через Россию из дальнего зарубежья, потребует действий полиции. Чиновники также признают, что многие российские компании используют для перевозки грузов нероссийские суда.

Чиновники ЕС заявили, что около 75% экспорта ЕС было использовано для поездок в Россию по суше, а около 7,5% импорта ЕС поступает по суше из России. Евросоюз также вводит санкции в отношении крупнейшей в России компании по аренде транспорта.

запретить высокие технологии

Европейский союз объявил о цели экспорта в размере 10 миллиардов евро, которая включает запрет на экспорт определенных технологий квантовых вычислений, передовых полупроводников и специализированных катализаторов для использования в нефтеперерабатывающей промышленности.

Союз также добавляет к запрету на экспорт авиационное топливо и топливные присадки, которые могут быть использованы российскими военными.

защита культуры

Чиновники ЕС также используют новый пакет санкций, чтобы смягчить некоторые непреднамеренные побочные эффекты предыдущих мер.

Чиновники ЕС заявили, что после того, как в прошлом месяце был введен запрет на экспорт предметов роскоши, музеи ЕС выразили обеспокоенность тем, что им по-прежнему будет разрешено возвращать экспонаты, взятые напрокат из российских музеев. Брюссель стремится подчеркнуть, что блок не намерен использовать санкции, чтобы лишить российские культурные учреждения их произведений искусства.