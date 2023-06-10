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В результате российских ударов в Одессе погибли трое

10 июня, 2023
Boleslava Sokolova

ИСТОРИЯ: Россия запустила ракеты и беспилотники по целям на Украине рано утром в субботу, убив трех мирных жителей в черноморском городе Одесса и нанеся удар по военному воздушному пространству в центральной Полтавской области, заявили киевские власти.

На этих кадрах, опубликованных военными, видно, как пожарные всю ночь борются за тушение пожара в многоэтажке в жилом районе города.

Атаки стали последними в серии ночных ударов, которые Россия усилила, поскольку Киев нацелился на крупную контратаку.

Этот 15-летний житель говорит, что не слышит сирены, потому что носит наушники. Но тут раздается гул и взрыв.

ВВС заявили, что атака включала восемь ракет наземного базирования и 35 беспилотников.

Там добавили, что подразделениям ПВО удалось сбить 20 беспилотников и две крылатые ракеты.

В субботу (10 июня) Минобороны России заявило, что в течение последних суток украинские силы продолжают «безуспешные» попытки нанесения ударов южнее Донецка, в районах Запорожья, а также в районе восточной части город Бахмут.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить это утверждение или ситуацию на поле боя.

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