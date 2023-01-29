В результате российских ударов на Украине погибли 11 человек, Зеленский заявил, что попытки запугивания не увенчались успехом

По словам официальных лиц, в четверг Россия обстреляла Украину ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек и были повреждены десятки зданий и энергетических объектов в ряде регионов. Толпы людей укрылись на станциях киевского метро, ​​когда в час пик прозвучала воздушная тревога, прежде чем Россия предприняла последнее с октября нападение на энергосистему, вызвав массовые отключения электроэнергии зимой.

Ракетные удары последовали за ночными ударами беспилотников, на следующий день после того, как Украина получила основные боевые танки от Германии и США для усиления своих сил — шаг, который разозлил российских чиновников. «Очередная попытка террористического государства запугать нас массированным ракетным ударом на днях потерпела поражение, как скоро потерпит поражение и вся Россия», — говорится в заявлении президента Владимира Зеленского в Telegram.

Генерал Валерий Залогний, главнокомандующий вооруженными силами Украины, заявил, что средства ПВО сбили 47 из 55 ракет, в том числе как минимум одну гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал». Официальные лица сообщили, что под Киевом упало 20 ракет, где 55-летний мужчина погиб и два человека получили ранения, когда ракета попала в нежилые дома.

Зеленский сказал, что в четверг он встретился с высшим руководством и обсудил способы более эффективного противодействия будущим ракетным атакам, но не сообщил подробностей. Россия отрицает, что наносила удары по гражданским лицам в ходе так называемой «специальной военной операции» на Украине, но заявила, что критически важная инфраструктура является законной военной целью.

«Это трагедия для меня. Говорю вам, я остался ни с чем?» — сказала 67-летняя Галина Паносян, чей дом был разрушен в селе Гливаха под Киевом. «Был очень сильный удар, который заставил меня подпрыгнуть. Я была в спальне… Меня спасло то, что спальня находится на другой стороне дома», — рассказала она.

Александр Хурунжи, представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям, заявил, что в результате терактов в четверг погибли 11 человек, 11 получили ранения и были повреждены 35 зданий в 11 районах. В отдельных заявлениях официальные лица сообщают, что один человек погиб в Криворожской области, двое в Донецкой и Харьковской областях и трое в Запорожской области. Также погиб энергетик.

Военные заявили, что за ночь сбили все 24 беспилотника, запущенных Россией. Сообщается, что 15 из них упали на Киев, о повреждениях которого не сообщалось. По словам официального представителя ВВС Юрия Игната, шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 выпустили ракеты дальнего радиуса действия после взлета из арктического региона Мурманск на севере России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главной целью России являются энергетические объекты и что удары были направлены на то, чтобы лишить украинцев «света и тепла», поскольку температура в Киеве упала ниже нуля.

«К сожалению, разбомбили подстанции. Но ситуация в энергосистеме пока находится под контролем», — написал он в Telegram. Корреспондент Reuters услышал звук ракеты, пролетавшей над головой на малой высоте, примерно в 30 км от Киева.

В Южном районе Одессы повреждены крупные энергетические объекты, пострадавших нет. Сообщалось о следах в центральной части Винницкой области, в то время как официальные лица Киевской области заявили, что критически важная инфраструктура и жилые дома были повреждены.

В столице Ирина, бухгалтер на станции метро, ​​рассказала, что беспокоится за мужа. «Утром он собирался пойти на почту, а сейчас не отвечает на звонки», — сказала она.

Во время забастовок над заснеженным Киевом царило жуткое затишье, но вскоре жизнь нормализовалась. Чиновники центрального банка объявили результаты своего заседания по ключевой процентной ставке на брифинге из неизвестного убежища. ДТЭК, крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине, заявил, что проводит аварийное отключение электроэнергии в Киеве и его окрестностях, а также в Одесской и Днепропетровской областях из-за ракетных обстрелов.

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