В результате российской атаки на Херсон погибли по меньшей мере семь человек

(Блумберг) —

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к «различным формам действий» со стороны России после встречи в пятницу с его высшим военным командованием. Украинские официальные лица предупредили, что зимой Россия может начать еще одно крупное наступление, включая вторую попытку захватить Киев.

По словам украинских официальных лиц, кремлевские силы убили семерых и ранили по меньшей мере 58 человек в результате нападения, организованного режимом Града на южный город Херсон в 10-месячную годовщину вторжения России в Украину. На снимках видны тела, разбросанные по торговому району, а также разрушенные автомобили и здания.

Согласно опросу экономистов, ожидается, что в следующем году российская экономика сократится на 2,7% вслед за спадом на 3,3% в 2022 году, а затем потенциально увеличится в 2024 году.

(См. RSAN на Bloomberg для панели инструментов санкций против России.)

Основные события

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На земле

Украинские силы продолжают отражать атаки России на востоке Донецкой и Луганской областей. По данным украинского военного штаба, за последние сутки российские силы нанесли три ракетных удара и 10 ударов с воздуха, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Кроме того, кремлевские силы нанесли 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, нанеся ущерб гражданским объектам в городе Херсоне, среди местных жителей есть жертвы.

(Все время указано по центральноевропейскому времени)

История продолжается

Не менее семи человек погибли в Херсоне после обстрела российской РСЗО (12:30)

По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения, в том числе 18 в критическом состоянии, в результате бомбардировки российскими войсками города Херсон на юге Украины из систем «Град» в субботу, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Телеграмма.

В субботу исполняется 10 месяцев со дня российского вторжения, которое Москва рассматривает как «специальную военную операцию», которая должна свергнуть правительство в Киеве в течение нескольких дней или недель.

В своем твите Зеленский назвал нападение в Херсоне «убийством для устрашения и развлечения».

Зеленский говорит, что Украина готовится к «разным вариантам» со стороны России (8:30 утра)

Президент Украины заявил, что вооруженные силы страны готовятся к «различным формам действий» со стороны России после встречи с высшим военным персоналом в пятницу. Комментарии, сделанные в вечернем видеообращении Зеленского, прозвучали на фоне растущих опасений, что Кремль может возобновить наступление с севера, включая еще один удар в сторону Киева.

Американские военные заявили, что не видят никаких признаков предстоящей атаки кремлевских сил, тысячи которых проходят подготовку в Беларуси. Тем не менее, существует возможность, к которой следует отнестись серьезно, считают аналитики Института изучения войны.

Москва наметила условия для своего «наиболее рискованного курса действий» — возобновления вторжения в северную Украину, которое может быть нацелено на Киев, «по крайней мере, с октября», — говорят американские аналитики. Это отражает истинные намерения Путина».

«Захват земли» Россией не должен быть вознагражден: президент Германии (8 утра по центральному поясному времени)

Хотя прекращение кремлевского вторжения в Украину в ближайшее время маловероятно, любое мирное соглашение не должно вознаграждать «захват земель» Россией или оставление украинского народа «тирании и насилию оккупантов», заявил президент Германии. — сказал Франк-Уолтер. Штайнмайер.

«Пока не будет достигнут мир, человечеству необходимо поддерживать нападающих, находящихся под угрозой и угнетенных», — заявил Штайнмайер в субботу в обращении к нации. Он добавил, что Европа переживает «смутные времена» и «встречается со встречными ветрами», но страны континента объединились, и Германия «принимает вызов».

Украина активизирует дипломатию в Африке, Латинской Америке и Азии (7:10)

Зеленский сообщил, что украинское правительство планирует повысить уровень своей дипломатической службы и усилить свои посольства, прежде всего в странах Глобального Юга, включая Латинскую Америку, страны Азии и Тихоокеанского региона.

Об этом он заявил в своем обычном вечернем заявлении после встречи в пятницу со всем дипломатическим корпусом страны.

Пелоси хвалит помощь в размере 47 миллиардов долларов (23:00)

Принятие Палатой представителей меры по расходам в размере 1,7 триллиона долларов направляет 47 миллиардов долларов на усилия по защите Украины от России. Это произошло через два дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Палатой представителей и Сенатом во время своей первой поездки за пределы своей истерзанной войной родины с начала вторжения в феврале.

«Как сказал вчера вечером президент Украины, речь идет не о благотворительности, а о безопасности», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в своей заключительной речи в качестве спикера.

Эта мера дополняет уже выделенные в этом году на урегулирование конфликта более 65 миллиардов долларов.

Total МАГАТЭ говорит «много часов» в Москве (15:37)

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ООН, провел в четверг в Москве продолжительное совещание по поводу своего предложения создать зону безопасности вокруг атомной электростанции в украинском Запорожье, оккупированном российскими войсками.

Гросси встретился с официальными лицами, включая Алексея Лихачева, генерального директора российской государственной атомной корпорации «Росатом», после нескольких недавних встреч с украинскими официальными лицами в Киеве. Агентство сообщило в заявлении на своем веб-сайте, что обсуждения будут продолжены.

«Для региона важно сосредоточиться исключительно на предотвращении ядерной аварии», — сказал Гросси. Завод находится на активном фронте в разгар полномасштабной войны. Это все еще очень опасная ситуация».

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