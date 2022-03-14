В результате российской бомбардировки Киева и пожара на авиазаводе погибли два человека — столичные власти

По меньшей мере один человек погиб в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве в понедельник, еще один человек погиб в результате падения обломков после ракетного обстрела другой части украинской столицы, сообщили городские власти.

Заместитель мэра Николай Поворозник заявил, что три российские ракеты попали в авиационный завод Антонова в Киеве, и «пожарные зафиксировали возгорание на заводе». Немедленных сообщений о гибели людей на заводе не поступало. На кадрах украинского телевидения видно, как пожарные перебираются через завалы и поднимаются по лестнице к тому, что осталось от горящего многоквартирного дома в Оболонском районе Киева. Труп лежит на земле с закрытым лицом.

Максим Коровий, житель сильно поврежденного дома, сказал, что спрятался в чулане после того, как мать разбудила его от дыма и пыли. «Мы думали, что попали в плен, — сказал он, — и что русские входят через дверь. Но мы ошиблись. Мы вышли из квартиры и увидели, что лестницы уже нет, и все горит. » Он хватает гитару, пытаясь собрать все, что сможет найти.

«Мы смогли надеть любую одежду, которая у нас была, и переходили с балкона на балкон, и в конце концов вышли у входа в соседнее здание». Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вторая смерть в понедельник произошла в столичном районе Кореневка.

Город Киев, население которого в мирное время составляло около 3 миллионов человек, подвергался частым обстрелам с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину. Россия заявляет, что не нацеливается на мирных жителей, описывая свои действия в Украине как «спецоперацию» по разоружению и «разоружению» своего соседа. Украина и ее западные союзники называют это безосновательным предлогом для начала войны по своему выбору.

Губернатор области Алексей Кулеба сообщил, что города под Киевом эвакуируют уже пятый день подряд, а вдалеке время от времени слышны взрывы. Степень ущерба, нанесенного заводу Антонова, не сразу была ясна.

Антонов, основанный в Советском Союзе в 1946 году, производил около 30 различных типов самолетов, в том числе два крупнейших грузовых самолета — Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Украинский производитель вооружений «Укроборонпром» заявил в прошлом месяце, что российская атака на «Мрию», которая может нести до 250 тонн, была подожжена, и что ее восстановление обойдется более чем в 3 миллиарда долларов.

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