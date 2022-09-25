В результате Россия разрешила астронавтам SpaceX летать на космическую станцию.

Всего несколько лет назад глава российской космической программы публично высмеивал Илона Маска.

противостояние в космосе

В последние месяцы отношения между космическими американскими и российскими лагерями были не такими простыми.

Несмотря на многолетнее российско-западное сотрудничество на борту Международной космической станции, вторжение России в Украину и санкции, которые она наложила на Соединенные Штаты и их союзников, угрожают свести на нет всю эту добрую волю. От российских космонавтов, использующих Международную космическую станцию ​​для распространения антиукраинской пропаганды, до свергнутого и всегда вызывающего споры главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который, кажется, угрожает Международной космической станции «неконтролируемым космосом», напряженность никогда не была выше.

В частности, Рогозин был занозой в отношениях, подрывая и высмеивая американские космические усилия на каждом шагу. У него также была давняя вражда с генеральным директором SpaceX Илоном Маском, чьи ракеты НАСА теперь использует для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию ​​и обратно.

Но после изгнания Рогозина из «Роскосмоса» Роскосмос, не теряя времени, дорабатывает давнее соглашение с НАСА, которое напрямую цементирует его бывшего противника: российские космонавты теперь будут летать на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля SpaceX.

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Этот шаг может стать столь необходимым перезапуском в натянутых отношениях между НАСА и Роскосмосом.

НАСА подчеркнуло важность объединенных полетов экипажа в пресс-релизОн пояснил, что «объединенные летные экипажи обеспечивают наличие на борту станции достаточно подготовленных членов экипажа для базового обслуживания и выхода в открытый космос».

В конце концов, Международная космическая станция зависит от помощи нескольких космических агентств, включая Россию, в обслуживании.

На борту корабля SpaceX Crew-5 астронавты Андрей Федяев и Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в России — будут управлять астронавтами НАСА Николь Манн и Джошем Кассадой, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. В настоящее время запуск миссии запланирован на сентябрь.

Тем временем астронавты НАСА Фрэнк Рубио и Лорал О’Хара были выбраны для полетов на борту корабля «Союз МС-22» отдельными рейсами. Рубио отправится вместе с астронавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петлиным в экспедицию на Международную космическую станцию, запуск которой запланирован на 21 сентября этого года, а О’Хара отправится за ней весной 2023 года.

Посмотрим, как дальше будут развиваться отношения теперь, когда Рогозин выпал из поля зрения, но пока это кажется небольшим шагом в правильном направлении.

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