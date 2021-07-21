В результате сильных наводнений в центральном Китае погибли по меньшей мере 12 человек, пассажиры метро оказались в ловушке по пояс в воде.

По меньшей мере 12 человек погибли, а пассажиры метро в провинции Хэнань в центральном Китае оказались в ловушке в затопленных поездах во вторник после того, как проливные дожди вызвали затопление их берегов рек.

По сообщению агентства Синьхуа, 12 человек погибли в результате катастрофического наводнения и более 100 000 человек были вынуждены бежать в безопасные места.

В надоедливом видео Размещено в социальных сетяхВ Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, можно увидеть пассажиров метро, ​​стоящих в луже мутной воды в ожидании спасения.

В видео, размещенном на Weibo, пожарная часть провинции Хэнань сообщила, что работает над спасением пассажиров с железнодорожной линии. Между тем улицы превратились в реки, а автомобили утонули в потоках воды.

Во вторник автомобили застряли после проливного дождя в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань в центральном Китае. Chinatopix / AP

Местное правительство Чжэнчжоу предупредило в заявлении, размещенном на своем веб-сайте, что «ситуация с контролем наводнений мрачная», а риски «чрезвычайно высоки».

В отдельном заявлении, опубликованном в официальном правительственном аккаунте WeChat, чиновники предупредили жителей, чтобы они оставались дома или в безопасном месте и были в курсе последних новостей.

Городские власти заявили, что Сюй Лии, член постоянного комитета провинциального комитета партии и секретарь муниципального комитета партии, председательствовал на собрании по оказанию помощи при стихийных бедствиях во вторник.

С выходных проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань, в два раза превышающую территорию Австрии. Дождь может продолжаться до четверга. Сюй сказал на экстренном заседании во вторник, что такие сильные дожди в провинции Хэнань редки.

Поезда были приостановлены, многие автомагистрали были закрыты, а рейсы задержаны или отменены.

Есть также опасения, что наводнение может угрожать важным достопримечательностям. Высота реки И представляет опасность для гротов Лунмэнь, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с древними буддийскими статуями недалеко от города Лоян. Согласно веб-сайту ЮНЕСКО, пещеры содержат «самую большую и впечатляющую коллекцию китайского искусства поздних династий Северный Вэй и Тан».

Германия и другие части Западной Европы, а также Борьба с последствиями сильного наводнения По данным полиции и правительств провинций, в результате этого погибли не менее 197 человек, не менее 300 пропали без вести и 749 получили ранения.

Наводнения в Западной Европе, наряду с недавней смертоносной волной тепла в некоторых частях западной части Соединенных Штатов и Канады, заставили по-новому взглянуть на климатический кризис, при этом как политики, так и эксперты по климату предупреждают, что международное сообщество должно активизировать свои усилия по борьбе с ним. изменение климата.