В результате удара молнии погибли 18 человек за то, что они сделали селфи на туристическом объекте в Джайпуре

В воскресенье в результате удара молнии погибли 18 человек, когда молния взорвалась у сторожевой башни, где туристы делали селфи, в Джайпуре, Индия.

На вершине форта Амер XII века, популярной туристической достопримечательности, где проходила забастовка, находилось в общей сложности 27 человек. По данным BBC News.

Некоторые из пострадавших прыгнули на землю, когда упала молния, и сотрудники правоохранительных органов сообщили, что большинство из них были молодыми людьми.

На видео, снятом ANI, партнером Reuters TV, видны пустые туфли, оставленные мертвыми.

Многие люди умерли на наших глазах. Если люди получили помощь и власти прибыли вовремя [they would have been alive]Об этом АНИ сообщил очевидец. «Мы сбили много людей. Мы спасли людей, которые еще живы, тех, кто все еще дышит, и мы вытащили некоторых людей из долины».

Десятки человек погибли в результате штормовой системы, охватившей север Индии. Еще девять смертей произошли в Раджастане, где расположен Джайпур. По меньшей мере 41 человек умер в Уттар-Прадеше, а также еще семь человек в Мадхья-Прадеше.

Молния, захваченная в Джайпуре в воскресенье, была одной из многих атак, в результате которых погибли десятки индейцев в эти выходные, когда штормовая система прокатилась по северным штатам страны. NurPhoto через Getty Images

Члены Сил реагирования на стихийные бедствия правительства Индии (SDRF) осматривают это место после того, как в результате удара молнии погибли 18 человек. Рейтер

Удары молнии распространены в Индии, где, как известно, ежегодно убивают не менее 2000 граждан, особенно в сельских и сельскохозяйственных районах, где люди в основном работают и проводят время на открытом воздухе. По данным индийского метеорологического департамента, забастовки наиболее часты в период с июня по сентябрь, во время сезона дождей в Индии, и, как полагают, их частота увеличивается. Данные показывают, что количество ударов молний увеличилось на 30-40% примерно за 30 лет – эта тенденция, по мнению некоторых, вызвана изменением климата.

Главные министры Уттар-Прадеша и Раджастхана, с При поддержке премьер-министра Нарендры МодиОн планирует выплатить компенсацию семьям, потерявшим близких.

Это далеко от первого инцидента, когда папарацци рискуют – и теряют – жизнями и конечностями ради селфи. В Показаны последние доступные данные Что по крайней мере 259 человек во всем мире погибли в результате несчастных случаев, связанных с автопортретами, в период с 2011 по 2017 год, включая опасные. лопатой фото операции Очень похожие попытки Сопровождение диких животных.