В результате украинского обстрела пять человек погибли, на НПЗ загорелся беспилотник – российские чиновники

[1/5] На этой раздаточной фотографии, опубликованной 31 мая 2023 года, видны автомобили, уничтоженные в результате, как утверждается, обстрела украинскими войсками во время российско-украинского конфликта в городе Шебекино Белгородской области России. Через Вячеслава Кладкова… Читать далее

В Луганской области погибли пять человек – промосковский чиновник

В результате украинского обстрела приграничного города пострадали четыре человека – губернатор

НПЗ спровоцировал очередную атаку на российскую инфраструктуру

Россия заявила, что США поддерживают «террористов» после удара беспилотника по Москве

МОСКВА/КИЕВ, 31 мая (Рейтер) — В результате украинского обстрела погибли пять человек в населенном пункте Луганской области на востоке Украины, сообщили в среду московские власти.

По словам российских официальных лиц, украинская артиллерия также третий раз за неделю обстреляла российский город у границы, повредив здания и транспортные средства и ранив четырех человек.

На следующий день после того, как Кремль обвинил Кремль в отправке беспилотников для атаки на здания в Москве, российские официальные лица в Луганске заявили, что украинские силы использовали ракетные установки HIMARS американского производства, чтобы ночью атаковать ферму в селе Карпаты, убив пять человек и ранив 19. другие.

Российские силы контролируют всю Луганскую область на востоке Украины.

Украинская артиллерия также нанесла удар по российскому городу Шебекино, примерно в 7 км к северу от границы с Харьковской областью Украины, сообщил губернатор области Вячеслав Кладков в приложении для обмена сообщениями Telegram.

По его словам, госпитализированы два человека, осколками выбиты окна, повреждены крыши восьмиэтажного жилого дома, четырех домов и школы.

Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить эту новость. Немедленного ответа со стороны Украины не последовало, и обе стороны отрицают нападение на мирных жителей.

Губернатор Южного Краснодарского края заявил, что к пожару на Абипском нефтеперерабатывающем заводе мог быть причастен беспилотник.

Губернатор Вениамин Кондратьев в телеграмме сообщил, что пожар потушен, пострадавших нет. Афипский НПЗ находится недалеко от черноморского порта Новороссийск и рядом с другим НПЗ, который в этом месяце несколько раз подвергался нападениям.

Информации о том, кто запустил беспилотник, не поступало, но Москва возложила вину за увеличение числа атак Киева на территории России в последние недели, в то время как Россия неоднократно атаковала украинские города с помощью беспилотников и ракет.

Во вторник вечером небо над Украиной было относительно спокойным, после волны атак в предыдущие 24 часа не сообщалось о крупных авиаударах. По словам украинских официальных лиц, в результате ударов российских беспилотников по Киеву во вторник погиб один человек и еще четверо получили ранения.

Атаки в России происходят в то время, когда Украина готовит контрнаступление в надежде вытеснить российские войска с оккупированной ими территории перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Украина никогда публично не брала на себя ответственность за теракты в России или на территории Украины, контролируемой Россией.

Война с дронами

Россия заявила, что во вторник украинские беспилотники нанесли удары по богатым районам Москвы, что, по словам одного политика, стало самым смертоносным нападением в столице со времен Второй мировой войны. Киев был обстрелян с воздуха в третий раз за сутки.

Авиаудары с обеих сторон усилились, поскольку российские силы развернуты вдоль протяженной линии на востоке и юге Украины.

Министерство обороны России заявило, что восемь беспилотников, отправленных в Москву Украиной и нацеленных на мирных жителей, были сбиты или перенаправлены с помощью электронных глушителей, хотя телеграм-канал Baza, связанный со службами безопасности, сообщил о более чем 25.

Помощник украинского президента Михаил Подоляк отрицал, что Киев вступал в прямой контакт, но сказал, что «мы с удовольствием наблюдаем за событиями» и предвидим такие удары.

По словам мэра Москвы, два человека пострадали при непродолжительной эвакуации из некоторых квартир. Местные жители сообщили, что слышали громкие звуки, сопровождаемые запахом бензина. Некоторые кадры сбитого дрона и столб дыма.

Беспилотники нацелились на некоторые из самых престижных районов Москвы, включая дома президента России Владимира Путина и других представителей элиты.

Путин заявил, что массированный удар украинских беспилотников над Москвой был попыткой запугать и спровоцировать Россию, и что ПВО вокруг столицы будет усилена.

Гражданские объекты в Киеве и других украинских городах неоднократно подвергались атакам российских беспилотников и ракет с первых дней войны.

Но во вторник Москва подверглась прямому нападению лишь во второй раз.

Белый дом заявляет, что собирает информацию о сообщениях об ударах беспилотников в Москве.

«Мы не поддерживаем теракты внутри России. Вот и все. Точка», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вашингтон является основным поставщиком оружия в Украину, которое он использует для самообороны и возвращения украинской территории, оккупированной российскими войсками.

Посол России в США обвинил Вашингтон в поощрении «террористов» в Киеве, публично игнорируя удар беспилотника.

Запорожская атомная электростанция является одним из южных объектов, которые все еще находятся под контролем российских сил, и во вторник глава Управления ООН по ядерному надзору призвал Украину и Россию соблюдать пять принципов для их защиты.

Глава Международного агентства по атомной энергии Раффаэле Грасси заявил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция не должна подвергаться нападению или использоваться в качестве базы для тяжелого вооружения и другой военной техники.

Репортажи Дэвида Лунгрена, Гая Фальконбриджа, Макса Хантера, Елены Гармаш, Павла Полидюка, Валентина Окренко, Глеба Каранича, Лидии Келли, Тревора Ханникатта и Стива Холланда; Автор Стивен Коутс; Монтаж Роберт Бирзел

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