вершина Русский Бригада погибла в результате ракетного обстрела Украина.
Сообщается, что 52-летний Сергей Горячев, начальник штаба 35-й общевойсковой армии, погиб в результате ракетного обстрела украинской стороны в оккупированной Россией Запорожской области в ночь на понедельник.
Горячев считается самым высокопоставленным русским солдатом в стране, убитым в поле битвы в этом году.
Немедленного подтверждения от Минобороны России не последовало, но прокремлевские СМИ также сообщили об убийстве генерала Горячева, который командовал войсками в Приднестровье и Таджикистане, когда он продвигался по служебной лестнице.
«Армия потеряла одного из своих самых умных и эффективных военачальников», — сказал Владимир Рогов, российский чиновник в южной части Запорожской области.
Украинские военные взяли на себя ответственность, заявив, что она «ликвидирована в результате успешных действий украинской армии».
Российские военные блогеры сообщили, что генерал Горячев находился на передовой позиции в Запорожье, которая подверглась шквальному обстрелу во время украинского контрнаступления.
Украина утверждает, что захватила несколько деревень в регионе, но потеряла много западной бронетехники.
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