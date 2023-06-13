Сергей Горячев (телеграмма)

вершина Русский Бригада погибла в результате ракетного обстрела Украина.

Сообщается, что 52-летний Сергей Горячев, начальник штаба 35-й общевойсковой армии, погиб в результате ракетного обстрела украинской стороны в оккупированной Россией Запорожской области в ночь на понедельник.

Горячев считается самым высокопоставленным русским солдатом в стране, убитым в поле битвы в этом году.

Немедленного подтверждения от Минобороны России не последовало, но прокремлевские СМИ также сообщили об убийстве генерала Горячева, который командовал войсками в Приднестровье и Таджикистане, когда он продвигался по служебной лестнице.

«Армия потеряла одного из своих самых умных и эффективных военачальников», — сказал Владимир Рогов, российский чиновник в южной части Запорожской области.

Украинские военные взяли на себя ответственность, заявив, что она «ликвидирована в результате успешных действий украинской армии».

Российские военные блогеры сообщили, что генерал Горячев находился на передовой позиции в Запорожье, которая подверглась шквальному обстрелу во время украинского контрнаступления.

Украина утверждает, что захватила несколько деревень в регионе, но потеряла много западной бронетехники.