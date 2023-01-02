Прокремлевские военные блогеры заявили в понедельник, что десятки российских солдат, вероятно, были убиты в результате нападения украинцев на профессионально-техническое училище на оккупированном Россией востоке Украины, которое произошло ранним утром в Новый год.

«Было много убитых и раненых», Он сказал Архангельский спецназ в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram, сопровождаемом фотографией еще дымящихся руин.

А вчера вечером еще разбирали завалы.

Администрация, установленная Москвой для украинской Донецкой области Он сказал В воскресенье украинские силы выпустили не менее 25 ракет в канун Нового года, когда в стране бушевали боевые действия в период, который считается большим праздником для обеих сторон.

Россия Запущен В минувшие выходные несколько волн ракет и беспилотников обрушились на украинские города, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и многие получили ранения.

Как сообщается, большинство погибших на Макеевском угледобывающем узле были русскими, которые были мобилизованы в рамках кампании «частичной» мобилизации, объявленной в стране в сентябре.