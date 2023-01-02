Прокремлевские военные блогеры заявили в понедельник, что десятки российских солдат, вероятно, были убиты в результате нападения украинцев на профессионально-техническое училище на оккупированном Россией востоке Украины, которое произошло ранним утром в Новый год.
«Было много убитых и раненых», Он сказал Архангельский спецназ в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram, сопровождаемом фотографией еще дымящихся руин.
А вчера вечером еще разбирали завалы.
Администрация, установленная Москвой для украинской Донецкой области Он сказал В воскресенье украинские силы выпустили не менее 25 ракет в канун Нового года, когда в стране бушевали боевые действия в период, который считается большим праздником для обеих сторон.
Россия Запущен В минувшие выходные несколько волн ракет и беспилотников обрушились на украинские города, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и многие получили ранения.
Как сообщается, большинство погибших на Макеевском угледобывающем узле были русскими, которые были мобилизованы в рамках кампании «частичной» мобилизации, объявленной в стране в сентябре.
Российский военный блогер Игорь Гиркин, бывший разведчик, критикующий российских военачальников, Он сказал В Telegram говорится, что число погибших может составлять несколько сотен.
Профессиональное училище было почти полностью разрушено в результате подрыва склада боеприпасов в этом же здании, вся военная техника, стоявшая рядом со зданием, также была уничтожена без какой-либо маскировки.
Подобные посты о тяжелых потерях в Макеевке появились и в других Telegram-каналах, в том числе и в тех, которыми руководит она. Должностные лица и прокремлевские журналисты.
Украина определила профессионально-техническое училище в качестве цели, потому что большое количество солдат внутри пользовались мобильными телефонами, по словам официального лица, личность которого Россия не назвала. цитируется Об этом в понедельник сообщает государственное информационное агентство ТАСС.
Вооруженные Силы Украины Он сказал В воскресенье число погибших в результате теракта составило около 400 человек. Он сказал В тот же день «более 15 человек» получили ранения.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».