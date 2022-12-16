science

В Роскосмосе заявили, что капсула «Союз» была повреждена из-за неконтролируемой утечки.

16 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

В сообщении российского космического агентства «Роскосмос» говорится, что неконтролируемая утечка охлаждающей жидкости на космическом корабле «Союз» российского производства, пристыкованном к Международной космической станции, повредила капсулу экипажа.

В среду (14 декабря) в 19:45 по восточному поясному времени (00:45 по Гринвичу 15 декабря) Утечка охлаждающей жидкости На российском космическом корабле «Союз МС-22», который в настоящее время пристыкован в Международная космическая станция МКС была открыта, когда космонавты 68-й экспедиции Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин готовились к почти семичасовому выходу в открытый космос за пределы Международной космической станции. Выход в открытый космос был отменен после того, как астронавты уже надели скафандры и начали разгерметизацию шлюза. Камеры снаружи космической станции показали постоянный поток замерзшего хладагента в космос из Капсула Союз Где космонавты вернулись в основной корпус станции.

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