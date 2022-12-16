В Роскосмосе заявили, что капсула «Союз» была повреждена из-за неконтролируемой утечки.

В сообщении российского космического агентства «Роскосмос» говорится, что неконтролируемая утечка охлаждающей жидкости на космическом корабле «Союз» российского производства, пристыкованном к Международной космической станции, повредила капсулу экипажа.

В среду (14 декабря) в 19:45 по восточному поясному времени (00:45 по Гринвичу 15 декабря) Утечка охлаждающей жидкости На российском космическом корабле «Союз МС-22», который в настоящее время пристыкован в Международная космическая станция МКС была открыта, когда космонавты 68-й экспедиции Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин готовились к почти семичасовому выходу в открытый космос за пределы Международной космической станции. Выход в открытый космос был отменен после того, как астронавты уже надели скафандры и начали разгерметизацию шлюза. Камеры снаружи космической станции показали постоянный поток замерзшего хладагента в космос из Капсула Союз Где космонавты вернулись в основной корпус станции.

В четверг (15 декабря) Роскосмос выступил с заявлением (Откроется в новой вкладке) В своем Telegram-канале она написала, что «по предварительной информации, в четверг, 15 декабря, внешняя обшивка приборно-монтажного отсека пилотируемого корабля «Союз МС-22» получила повреждения», но экипаж на борту космической станции остается. безопасно и Согласно гугл переводчику (Откроется в новой вкладке). (Авария произошла в 3:45 утра по местному времени 15 декабря для командной миссии России.)

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Экипаж сообщил, что сработала сигнализация корабельной диагностической системы, указывающая на низкое давление в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прекращении запланированных выходов в открытый космос членов экипажа российского корабля. Часть Международной космической станции, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин», — говорится в сообщении Роскосмоса.

«В настоящее время все системы Международной космической станции и корабля работают нормально, экипаж в безопасности», — говорится в сообщении. «После анализа ситуации будет принято решение о дальнейших действиях как специалистов на Земле, так и членов экипажа российской части МКС».

НАСА выступил с аналогичным заявлением (Откроется в новой вкладке) «НАСА и Роскосмос продолжат совместную работу, чтобы определить следующий план действий после текущего анализа. Члены экипажа на борту космической станции в безопасности и не подвергались опасности во время утечки», — написал он в четверг.

В ответ на запрос Space.com о более подробной информации представитель НАСА сообщил, что агентство опубликует обновленную информацию. в ее блоге (Откроется в новой вкладке).

Остается неясным, как утечка и повреждение корабля «Союз» повлияют на запланированное на март 2023 года возвращение экипажа МС-22, которое Среди них астронавт НАСА Фрэнк Рубио. . Ни НАСА, ни Роскосмос не дали никаких намеков на то, что капсула МС-22, которая должна была доставить домой Рубио, Бетлина и Прокопьева, все еще была годна к полетам после очевидной массивной потери охлаждающей жидкости.

Также неизвестно, пострадала ли от утечки Международная космическая станция в целом или космический корабль Cygnus, пристыкованный к МС-22. Есть также две грузовые капсулы «Прогресс», грузовая капсула «Дракон» и капсула «Экипаж Дракона», которые доставили на космическую станцию ​​Николь Манн и Джоша Касада из НАСА, а также Коичи Ваката из Японии и астронавта Анну Кикину. в октябре 2022 г..

Космические агентства не предполагают, что из «Союза» произошла утечка какой-либо конкретной охлаждающей жидкости, но аммиак, обычный хладагент космических кораблей, может вызывать коррозию многих металлов.