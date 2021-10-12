Президент престижного российского частного университета был арестован в связи с расследованием мошенничества в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел России. Она сказала Вторник.
Сергей Зуев, глава Московского колледжа социальных и экономических наук, также известного как Шанинка, был арестован для допроса во вторник утром в качестве подозреваемого по делу о хищении 21 миллиона рублей (290 000 долларов), сообщает министерство. Она сказала в текущей ситуации.
Официальные лица заявили, что арест Зоева связан с продолжающимся расследованием в отношении Марины Раковой, бывшего заместителя министра образования, которая была арестована на прошлой неделе по обвинению в хищении.
Власти утверждают, что Ракова лоббировала выделение государственных средств в фонд образования, который затем нанял Шанинку и Зуева в качестве субподрядчика.
«Его допрашивали как подозреваемого по делу о хищении более 21 миллиона рублей … и арестовали», – говорится в заявлении, добавляя, что в ближайшее время следователи подадут в суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания Зуева под стражей.
Представитель университета сообщил новостному сайту Medusa, что он сотрудничает со следствием.
После своей карьеры в государственном секторе Ракова занимала должность вице-президента Сбербанка, крупнейшего банка России, до своего ареста на прошлой неделе, когда ее уволили.
По меньшей мере четверо, в том числе муж Раковой Артур Стиценко и бывшие сотрудники Сбербанка Евгений Зак и Максим Энкин, а также Кристина Крючкова, профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ, также фигурируют в качестве подозреваемых по делу.
Критики дела, в том числе Алексей Навальный, соратник Любови Соболь, Она сказала Они опасаются, что арест Зуева может означать эскалацию давление Об академической свободе в России.
Шанинка была основана в 1995 году в качестве эксперимента по внедрению британского высшего образования в России. Он предлагает программы по гуманитарным, юридическим и социальным наукам и выдает совместные дипломы с Манчестерским университетом. Его выпускники являются одними из самых высокооплачиваемых выпускников в России.
Органы образования России отменить – отменить Шанинка была сертифицирована в 2018 году после того, как инспекторы сочли, что это нарушает стандарты образования. Критики раскритиковали этот шаг как попытку подавить одно из последних независимых учебных заведений в стране. Вуз восстановил аккредитацию, дающую право выдавать дипломы государственного образца в 2020 году.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».