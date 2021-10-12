В России арестовали президента престижного частного университета

Президент престижного российского частного университета был арестован в связи с расследованием мошенничества в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел России. Она сказала Вторник.

Сергей Зуев, глава Московского колледжа социальных и экономических наук, также известного как Шанинка, был арестован для допроса во вторник утром в качестве подозреваемого по делу о хищении 21 миллиона рублей (290 000 долларов), сообщает министерство. Она сказала в текущей ситуации.

Официальные лица заявили, что арест Зоева связан с продолжающимся расследованием в отношении Марины Раковой, бывшего заместителя министра образования, которая была арестована на прошлой неделе по обвинению в хищении.

Власти утверждают, что Ракова лоббировала выделение государственных средств в фонд образования, который затем нанял Шанинку и Зуева в качестве субподрядчика.

«Его допрашивали как подозреваемого по делу о хищении более 21 миллиона рублей … и арестовали», – говорится в заявлении, добавляя, что в ближайшее время следователи подадут в суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания Зуева под стражей.