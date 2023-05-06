В России арестованы двое театральных деятелей за «оправдание терроризма»

В Москве арестованы двое сотрудников Русского театра — режиссер и драматург. Впервые с советских времен возбуждено громкое уголовное дело по содержанию спектакля.

Режиссер Евгения Беркович была доставлена ​​в российский зал суда в наручниках в пятницу по обвинению в «оправдании терроризма» в пьесе, премьера которой состоялась несколько лет назад, о русских женщинах, присоединившихся к ИГИЛ, поскольку назначенные государством эксперты также осудили «радикальный феминизм» в сценарии. Арестована и автор пьесы Светлана Петричук.

Чистки и преследования раскололи культурный ландшафт России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году и соответствующего подавления инакомыслия внутри страны. Многие деятели культуры, критиковавшие войну, были уволены с работы, а за их выступления против них были возбуждены дела.

Но арест двух женщин из-за сюжетов пьесы, а не из-за протестов или антивоенной риторики, знаменует собой еще один резкий шаг в репрессивных мерах, предпринятых для контроля над культурным ландшафтом России.

играть, Конец, храбрый ястребОсновываясь на стенограммах реальных полицейских допросов россиянок, которые вступили в онлайн-отношения с боевиками ИГИЛ и ездили в Сирию, я вышел в 2021 году и получил две премии «Золотая маска», российский эквивалент Оскара для сцены.

Марина Давыдова, главный редактор отраслевого журнала «Театр», заявила, что преследование отдельных лиц за респектабельное театральное содержание призвано послать всем предупреждение.

Давыдова пишет, что конкретное нацеливание на «Золотую маску» — это «попытка разрушить важнейший театральный институт России». Он представляет собой «окончательную и необратимую чистку всего, что осталось от нашего театра».

Всем работникам театра, оставшимся в России и пытающимся продолжать ставить свободомыслящие произведения, добавила Давыдова, случай посылает «четкий сигнал: никто не в безопасности».

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отстаивал идею о том, что содержание художественного произведения может послужить поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политических взглядов его автора.

Российские СМИ «Лента» цитируют слова Шолохова: «Любое культурное произведение выражает точку зрения его автора».

Местные СМИ сообщили, что аресты последовали за доносами, сформулированными представителями общественности. Доносы были широко распространены в России с начала массового вторжения, а разоблачители стали опорой Кремля и инструментом контроля.

Беркович — член команды авангардной студии известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, который больше года провел под домашним арестом по сфабрикованным обвинениям в коррупции, а также является матерью-одиночкой двух приемных дочерей.

Берковицу и Петричуку грозит до семи лет лишения свободы за преступление. Оба категорически отрицают какие-либо правонарушения.

Заявления о поддержке были сделаны в суде и включали письма ведущих российских театральных режиссеров, все еще находящихся в стране, а также лауреата Нобелевской премии и редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

На судебном заседании в Москве в пятницу судья постановил оставить Берковица в предварительном заключении на два месяца. Суд, вероятно, примет аналогичное решение на заседании позднее в пятницу по поводу ареста Петричука.

Муж Петричук, Юрий Шихватов, драматург и директор театрального фестиваля, который провел 15 дней в тюрьме после протеста против вторжения России в Украину прошлой весной, обратился к своей жене в сообщении в социальной сети в пятницу.

Шехватов писал: «Вы написали одну из моих любимых пьес, и за это вас теперь хотят посадить в тюрьму». «…Света, ты лучшая».